نشرة التوك شو.. الحكومة تكشف مفاجأة عن الدعم وكوالبس القبض على البلوجر هدير عبدالرازق

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كشف اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، التفاصيل الكاملة لحادث الشريط الحدودي برفح الذي أسفر عنه استشهاد أحد العناصر المصرية على الشريط الحدودي.

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هل حادث استشهاد الجندي المصري ينهي اتفاقية كامب ديفيد.. سمير فرج يعلق (فيديو)



قدم الإعلامي أحمد موسى، ، تعازيه الحارة في استشهاد أحد عناصر القوات المسلحة المصرية على الشريط الحدودي برفح، معلقا: "أطالب الجميع بقراءة الفاتحة على روح ابن مصر البطل الشهيد".

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أحمد موسى: سيادة مصر لن يستطيع أحد الاقتراب منها



شن الإعلامي تامر أمين، هجوماحادا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب قصف مركز النازحين في رفح الفلسطينية أمس، قائلا: “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

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تامر أمين مهاجما إسرائيل: بجاحة الاحتلال وصلت لمرحلة لا يمكن السكوت عليها(فيديو)



كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنه لن يتم رفع الدعم نهائيا على السلع الأساسية مثل الخبز، ولكن في حالة رفع الدعم على بعض القطاعات سيكون جزئيًا وبشكل تدريجي».

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الحكومة: تحمل كل أعباء الدعم صعب ولابد من تحريك بسيط بالأسعار (فيديو)



علق محمد عبد الرازق والد البلوجر هدير عبدالرازق، على حبس ابنته في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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والد البلوجر هدير عبدالرازق بعد القبض عليها: مفيش قانون يمنع اللبس العريان (فيديو)



كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم رفع الدعم عن المواد البترولية بعد وضع خطة متكاملة حتى 2025، حيث يوجد لدينا منظومة متكاملة لدراسة أسعار المواد البترولية قبل اتخاذ أي إجراء.

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الحكومة تكشف تفاصيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء بشكل تدريجي (فيديو)



أكد الدكتور حاتم البدوي، الأمين العام لشعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن المصنع أي شركة الدواء طرف والصدلية طرف آخر، مؤكدًا أن أزمة الدواء ليست مصطنعة من الصيدلية وهي آخر طرف في توصيل الدواء.

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شعبة الصيدليات: تراجع مبيعات الأدوية 40% ونتحمل خسائر بسبب تحريك الأسعار (فيديو)



قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا، إن هناك عدد من موظفي الوكالة مفقودين عقب الاعتداء الإسرائيلي على رفح، مشيرا إلى أنه خلال الساعات المقبلة سيكون هناك صورة أوضح لأعداد القتلى والمفقودين من المنظمة.

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الأونروا: عدد من موظفينا مفقودين عقب اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على رفح (فيديو)



قال الإعلامي عمرو أديب، إن رئيس الوزراء تحدث اليوم عن دعم الخبز، وفُهم من تصريحاته أنه لن يتم إلغاء الدعم ولكن سيتم تحريك السعر، معقبا: "الرغيف أبو 5 قروش مش هيكون 5 قروش حيث سيتحمل المواطن جزء من التكلفة".

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عمرو أديب: سعر رغيف الخبز سيرتفع والمواطن سيتحمل جزء من التكلفة (فيديو)

