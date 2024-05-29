بعد اجتياح رفح.. أيمن الرقب يحذر من المرحلة الخامسة لحرب غزة (فيديو)

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن اجتياح رفح هو المرحلة الرابعة من حرب غزة، و الخوف من المرحلة المقبلة التي تشمل القطاع كاملا.

أضاف أيمن الرقب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، نتنياهو يهدد بالقضاء على المقاومة و لايكترث بالمجتمع الدولي، مؤكداً أن المجتمع الدولي أصبح عاجزاً عن كبح جماح نتنياهو و حكومته.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس إلى أن حرب غزة تمت بتمويل و دعم أمريكي، والإدانة الأمريكية لـ عملية رفح "تمت على استحياء".

وأكد أيمن الرقب، أن أمريكا متورطة علنياً في الهجوم على رفح، لافتاً إلى أن مشاورات سياسية على أعلى مستوى من أجل كبح جماع إسرائيل في الحرب.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء بوقوع حادثة وصفتها بالصعبة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة 4 آخرين وصفت جراحهم بالخطيرة.



وقالت قناة "إسرائيل بلا رقابة" على "تلجرام": "عن الحادث في رفح: الجنود دخلوا عيادة وانفجرت عبوة فيها وهناك 3 قتلى و4 جرحى بحالة صعبة".

وبحسب موقع "حدشوت بزمان" العبري "وقع حدثان صعبان في رفح، قتل 3 جنود وأصيب 10 منهم 3 في حالة خطيرة، ويقدر ان هناك جندي مفقود.. وقع الحدثان في منزل مفخخ وتفجير نفق".

وفي وقت سابق من نهار الثلاثاء، قالت "كتائب القسام" عبر قناتها على "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل مفخخ مسبقا في قوة صهيونية خاصة في مخيم الشعوت جنوب مدينة رفح وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح".

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا بالحادثة بعد.

هذا وتشن الطائرات الحربية الإسرائيلية وسلاح المدفعية غارات بعشرات القذائف على مناطق متفرقة في مدينة رفح متسببة بمقتل ما يزيد عن 70 مواطنا من النازحين.



وليل الأحد الماضي ومساء اليوم الثلاثاء، استهدفت الطائرات منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحين، وكان قد أعلن الجيش أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في تحد وتجاهل تام لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف أعماله العسكرية في رفح.

وقد أصدرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.

القسام تقصف جنود الاحتلال في وسط غزة ورفح بالصواريخ والهاون

عرضت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، مشاهد من استهداف تجمعات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بوسط غزة بقذائف الهاون وصواريخ "رجوم".

وفي هجوم آخر، قالت كتائب القسام، إنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة العلمي شمال مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأضافت كتائب القسام، أنها قصفت القوات الإسرائيلية المتمركزة محيط حي رابعة العدوية جنوب مدينة رفح بصواريخ الـ "107" قصيرة المدى.