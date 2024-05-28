أحمد موسى: 4 دول أوروبية جديدة تدرس قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القضية الفلسطينية تحظى خلال الفترة الأخيرة بدعم وزخم كبير من كبار دول العالم؛ على رأسها مصر، مشيدًا بدعم معظم نجوم كرة القدم العالميين للدولة الفلسطينية أيضًا على حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تحرك مهم خلال الساعات الماضية من اسبانيا النرويج وأيرلندا، وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أنه تم رفع العلم الفلسطيني فوق البرلمان الأيرلندي فور الإعلان بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، معقبا: "قرار تاريخي ونحيي الحكومة الإسبانية والنرويجية والأيرلندية لهذا القرار، وهناك 4 دول أوروبية أخرى تدرس قرار الاعتراف بالقضية الفلسطينية المستقلة.



وأوضح أحمد موسى، أن زيارة الرئيس السيسي اليوم للعاصمة الصينية بكين الحالية؛ يأتي على رأس أولولياتها مناقشة القضية الفلسطينية، فضلا عن تعزيز العلاقات الثنائية.



وتابع: أن حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية يقترب من تسجيل 400 مليار دولار، ونسعى بأن يكون هناك تعاون بناء ومستمر خلال الفترة المقبلة، في سبيل تحسين العلاقات بين الصين والشعب العربي.



وقال أحمد موسى: "جيش الاحتلال المجرم ونتنياهو مجرم الحرب مازالوا يرتكبون الجرائم والمجازر والإبادة الجماعية داخل قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية، حيث يتم إبادة رفح بالكامل.



وأردف أحمد موسى: الجميع يتعاطف مع الشعب الفلسطيني، وأدعوا الجميع بعدم الثقة في أي شخص من الكيان الصهيوني، فجميعهم ارتكبوا جرائم حرب ولابد أن يتم محاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية، لأن ما يجري اليوم داخل قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ لا يتحمله أحد.

الإدارة الأمريكية شريكة في الجرائم الإسرائيلية



وتابع: أمريكا تؤيد ما تقوم به إسرائيل، والإدارة الأمريكية شريكة في هذه الجرائم، فهي بإمكانها وقف هذه الجرائم، ولكنها لم تقم بذلك على الرغم من مشاهد العنف والإبادة التي يشاهدها الجميع، معقبًا: «الرئيس الأمريكي جو بايدن منح نتنياهو الضوء الأخضر وإسرائيل هتتجنن».

واختتم موسى: ما تقوم به إسرائيل تعدى وفاق الحدود، وعلى مدار الوقت نشاهد حماية ودعم أمريكي بشكل مستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي.