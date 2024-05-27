وزير التربية والتعليم يحذر الطلاب: حيازة الهاتف المحمول في الامتحانات جريمة (فيديو)

أكد رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، أن حيازة الهاتف المحمول في الامتحانات بمثابة جريمة، قد تعرض الطالب إلى تحرير محضر، متابعا: ورق الإجابة من الممكن توزيعه مبكراً للطلاب.

الحضور مبكرا للمدرسة

وقال رضا حجازي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج مساء دي أم سي، المذاع على قناة دي أم سي، إن التعريب موجود في الامتحانات، مناشدا الطلاب بضرورة الحضور مبكرا للمدرسة، حتى يتثنى له كتابة البيانات قبل بداية الامتحانات.

ونصح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة 2024 بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للاطلاع على كتيبات المفاهيم الخاصة بكل مادة حتى يشعر بالألفة مع كتيب المفاهيم قبل رؤيته داخل اللجان .

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، بقيادة الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عن بدء تنفيذ مراجعات نهائية لمناهج الثانوية العامة، والتي ستنفذها المديرية بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، واللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، على مستوى المحافظة في الفترة من يوم الأربعاء الموافق ٢٩ من شهر مايو ٢٠٢٤ إلى يوم الجمعة الموافق ٧ من شهر يونيو ٢٠٢٤، في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة حياة كريمة، ووزارة التربية والتعليم، لتقديم الدعم لطلاب الثانوية العامة قبل إمتحانات نهاية العام .



وأكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن مبادرة مؤسسة حياه كريمة يتم تنفيذها على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة في نفس الوقت واليوم عبر شبكات الإنترنت "أون لاين" لتقديم الدعم النفسي والإرشادات الخاصة بالصحة النفسية للطلاب أثناء فترة الإمتحانات مع تقديم الدعم الأكاديمي وحصص المراجعة النهائية للمواد الدراسية المختلفة وذلك بالاستعانة بأكفأ المعلمين في تلك المواد.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم التنسيق مع كافة الإدارات التعليمية لتحديد المدارس التي ستستقبل حصص المراجعات عبر شاشاتها والتأكد من جاهزية المدارس لتنفيذ المبادرة حيث تم تحديد المدارس في كل إدارة على النحو التالي:-

إدارة طما التعليمية بمدرسة الحسيني أبوضيف الثانوية بنين ومدرسة طما الثانوية بنات.

إدارة طهطا التعليمية خصصت مدرسة رفاعة الثانوية العسكرية بنين .

إدارة جهينة التعليمية تم تخصيص مدرسة محمود صقر الثانوية المشتركة.

إدارة المراغة التعليمية خصصت مدرسة المراغة الثانوية بنات .

إدارة سوهاج التعليمية تم تخصيص مدرسة الشيماء الثانوية بنات ومدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات.

إدارة أخميم التعليمية خصصت مدرسة قدري المشنب الثانوية بنات.

إدارة ساقلتة التعليمية تم تخصيص مدرسة ساقلتة الثانوية بنات.

إدارة المنشاه التعليمية تم تخصيص مدرسة المنشاه الثانوية بنات ومدرسة أولاد على الثانوية بنات.

إدارة جرجا التعليمية خصصت مدرسة الثانوية بنات بجرجا.

إدارة البلينا التعليمية تم تخصيص مرسة الشهيد عبدالله عز الدولة الثانوية بنات.

إدارة دار السلام التعليمية خصصت مدرسة عبد الحميد رضوان الثانوية بنات.