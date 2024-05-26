"البترول" تكشف حقيقة انسحاب سفينة تنقيب من حقل ظهر (فيديو)

أكد المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم البترول، أنه لا صحة لما تردد بشأن انسحاب سفينة تنقيب من حقل ظهر.



وأوضح المتحدث باسم البترول خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم أنه تم الحفر في 19 بئر في حقل ظهر والعمل مستمر، ويتم إعداد آبار تنموية بجانب حقل ظهر للحفاظ على الاحتياطي وزيادة معدلات الإنتاج.

وأشار المتحدث باسم البترول إلى أن حقل ظهر ينتج 2 مليار قدم مكعب يوميا، وهناك حفار عملاق سيقوم بالحفر وفق برامج الحفر المعد مسبقا في الربع الأخير من العام.

وأوضح أن أعمال التطوير مستمرة في حقل ظهر ونواصل العمل ورفع كفاءة التشغيل، مشيرا إلى أنه لا صحة لاتصال المهندس طارق الملا وزير البترول برئيس شركة إيني بشأن انسحاب سفينة تنقيب من حقل ظهر.

الشركات العالمية العاملة في التنقيب في حقل ظهر تعمل بشكل طبيعي

وأكد أن الشركات العالمية العاملة في التنقيب في حقل ظهر تعمل بشكل طبيعي، مؤكدا أن مصر ملتزمة بسداد كل المستحقات الخاصة بشركات التنقيب عن البترول، والشركات العالمية تعلم أن مصر ملتزمة باتفاقياتها وتعهداتها.

قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن حجم الإنتاج المصري من الغاز في الوقت الراهن يتراوح ما بين 5.5-6 مليار قدم مكعب مع الاختلاف من منطقة لأخرى، متابعا: "نسبة مساهمة حقل ظهر من إجمالي الإنتاج المصري من الغاز بلغ 40% في عام 2021-2022 عام ذروة إنتاج الحقل”.



ورد المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية “ON على شائعات زيادة معدلات الاستخراج وتسرب المياه في حقل "ظهر"، قائلًا: “الانخفاض طبيعي وفيما يخص التسرب والمياه يجب أن نعلم أن خزان هذا الحقل هو خزان كربوني وطبيعته أن يكون أسفله مياه”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية: "كل الأرقام التي يتم تداولها حول معدلات السحب وزيادات الإنتاج جميعها أمور تخضع لمقاييس فنية ودراسات جيولوجية.

وتابع: لا يوجد مصطلح باسم “استخراج جائر”، متابعا: شركة إيني مكتشفة الاحتياطات أعلنت عن هذا إلى جانب خبراء جيولوجيا مصريين متخصصين يراجعون خطط التنمية ومعدلات الاحتياطات الموجودة.

جذب العديد من الشركات

وأشار إلى أن الوزارة استطاعت جذب العديد من الشركات مثل شركة "إكسون موبل" والتي أنهت المسح في منطقة غرب المتوسط والحفر سيتم خلال عام 2024-2025".



ولفت إلى وجود شركتين وهما "شيفرو" و"شيل" يعملان الآن على الانتهاء من عمليات المسح تمهيداً للحفر في منطقة غرب المتوسط وهي منطقة بكر والتوقعات تشير إلى أوضاع جيدة".



وأردف المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية: "شمال المتوسط بها شركة "إكسون موبل" وجاري الانتهاء من عمليات المسح، بالإضافة لاكتشافات، يتم وضع البرامج الخاصة بها مثل كشف نرجس وخوفو “مشدداً على أن عمليات التنقيب والتنمية تستغرق وقتاً ولا تتم بشكل مفاجئ”.