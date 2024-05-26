مستشار الرئيس للصحة: ظهور وباء جديد وارد ومستعدون للتعامل معه (فيديو)

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن التوقع بحدوث وباء أمر محتمل ويتم الاستعداد للتعامل معه.

متحورات كورونا متوقعة مثل كافة الفيروسات،

وأوضح مستشار الرئيس للشؤون الصحية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم أن لدى الدولة المصرية كافة الاستعدادات بخصوص الوباء "إكس"، ومتحورات كورونا متوقعة مثل كافة الفيروسات، وما يحدث في ذلك تصريحات هي كلام عام ومن الممكن أن يحدث والتوقعات موجودة، منوهًا بأن المتحور الجديد هو يأتي من "أوميكرون"، ومتحورات الكورونا متوقعة كأي التحورات التي تأتي من الفيروس.

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية أن لا جديد بشأن فيروس كورونا من منظمة الصحة العالمية أو في تصريحات أخرى، موضحا أن متحور الفيروس من ضمن مميزات ليست الإيجابية هو موجود على مر التاريخ ويتم دراسته وتحليله، مشددًا على أن الفيروسات التنفسية التي تصيب الجهاز التنفسي وتنتقل من الإنسان إلى إنسان موجودة على مدى التاريخ وتم إجراء كافة التجارب.

وأشار إلى أن الفيروسات التنفسية تصيب الإنسان وتصيب ايضًا بعض الحيوانات، موضحًا أن فيروس كورونا المستجد نقل من خلال أحد المعامل عن طريق الخفافيش ونقل للإنسان، وتابع: "كل عام لابد أن يكون هناك تطعيم ويختلف مكونات التطعيم من عام لأخر".

ما زالت آثار فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة الملايين حول العالم تحوم حولنا حتى الآن حيث توصل فريق من الباحثين إلى اكتشاف خطير، مفاده أن فيروس "كوفيد" الشديد يؤدي إلى التدمير الذاتي الجماعي للخلايا في الرئتين، واكتشفوا ذلك في أثناء دراسة عينات الأنسجة التي تم استخراجها من رئتي المرضى الذين توفوا نتيجة تطور أشكال حادة من عدوى فيروس كورونا.



واكتشف علماء الأحياء الجزيئية الأمريكيون أن الأشكال الحادة من عدوى فيروس كورونا تؤدي إلى موت أعداد كبيرة من خلايا الرئة نتيجة إطلاق مرض التصلب الحديدي، وهو أحد برامج التدمير الذاتي.

وقالت الخدمة الصحفية في جامعة "كولومبيا" الاثنين 20 مايو، إن منع الإصابة بمرض الخلايا الجذعية يمكن أن يحمي المرضى من الموت.

وقال الأستاذ بجامعة كولومبيا برنت ستوكويل: "لقد أدى هذا الاكتشاف إلى تحسين فهمنا لكيفية تأثير فيروس كورونا على عمل الخلايا في جسم الإنسان، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى تطوير طرق جديدة لمكافحة هذا الفيروس الذي يهدد الحياة، والذي تؤدي الإصابة به في بعض الحالات إلى الوفاة أو تدهور خطير في الحالة الصحية".

وقام العلماء بتحليل كيفية تغير النشاط الحيوي لأنواع مختلفة من الخلايا في أعضاء الجهاز التنفسي أثناء تطور الضرر الناتج عن الإصابة بفيروس SARS-CoV-2.

وأجرى الباحثون قياسات مماثلة للحويصلات الهوائية وجدران الأوعية الدموية والممرات الهوائية، بالإضافة إلى مكونات أخرى من أنسجة الرئة لدى المرضى الذين توفوا نتيجة إصابات الجهاز التنفسي غير المرتبطة بعدوى فيروس كورونا. ووجد علماء الأحياء أنه كان في رئتي جميع المرضى الذين يعانون من أشكال خطيرة من "كوفيد-19" عدد كبير من الخلايا التي ماتت نتيجة لتحفيز مرض التصلب الحديدي.