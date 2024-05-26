وزير الكهرباء يعتذر للشعب المصري بسبب تخفيف الأحمال (فيديو)

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن الدولة أجلت زيادة أسعار الكهرباء أكثر من مرة مراعاة للظروف الاقتصادية لشريحة محدودي الدخل.

وقدم وزير الكهرباء خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “في المساء” مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي اعتذارا للشعب عن أي ضيق من انقطاع التيار، وتخفيف الأحمال، موضحا أنه يتم العمل على إيجاد حلول من قبل الخبراء والمعنيين، بإشراف مباشر من رئيس الوزراء لإدارة هذه الأزمة ووضع حلول لها.

وتابع وزير الكهرباء، أن المشكلة الحقيقية في هذا الأمر هو المشكلة التمويلية الكبيرة في تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وسعر البيع.

فاتورة الوقود الذي نحصل عليها تضاعفت لعدة أسباب

وأكد الدكتور محمد شاكر، أن فاتورة الوقود الذي نحصل عليها تضاعفت لعدة أسباب أهمها الأزمات المتعاقبة، والحروب وفيروس كورونا، وتغير سعر الصرف 3 مرات.

واختتم أن سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بـ 3 دولارات للمليون وحدة حرارية لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء، مشيرا إلى أن هناك مساهمة كبيرة من وزارة البترول وتعطينا بسعر ارخص وتقوم بدفع الفارق.

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التنوية الصادر عن وزارة الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال لا يتضمن وقف تخفيف الأحمال، ولكن فقط هناك تغيير في جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء، مشددًا على أنه في الفترة السابقة كان يتم تخفيف الأحمال بالفترة الصباحية، من الحادية عشر صباحًا حتى الخامسة مساءً، ولكن مع مراعاة فترة الامتحانات نظرًا للاعتماد على التابلت والأجهزة المختلفة تم الاتفاق على أن يكون الجدول بالفترة المسائية من الساعة الـ3 عصرًا وحتى الـ7 مساءً، ويبدأ تطبيق هذا الجدول بداية من غدًا 8 مايو وحتى يوم 20 يوليو.



وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد يتناسب مع امتحانات الطلاب بالمدارس وينطبق على كل أنحاء الجمهورية وليس المناطق التي بها مدارس أو جامعات فقط، مشددًا على أنه قبل الانتهاء من فترة الامتحانات سيكون هناك اتخاذ قرار بشأن الفترة التالية للامتحانات، وفي حالة وجود أي تغيير بالجدول سيتم الإعلان عنه.

وأشار إلى أن تخفيف الأحمال مرتبط بساعات الذروة وعملية فنية دقيقة والمتخصصين لديهم تحديد الساعات الأمثل للتخفيف وهناك ساعات لابد من تخفيف الأحمال فيها.