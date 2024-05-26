"التموين" تكشف بشرى عن أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى (فيديو)

كشف العميد محمود السعدني، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن،عن الاستعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى، قائلا: "بدأنا موسم ضخ اللحوم في منافذ الشركة وهناك زيادة يومية في معدل الضخ".

لحوم سودانية وجيبوتية، بأسعار 285 جنيها للكيلو



وقال السعدني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم :"اللحوم متوفرة في المنافذ، وهناك لحوم سودانية وجيبوتية، بأسعار 285 جنيها للكيلو"، موضحا أن الضخ من السودان لم يتوقف رغم المشاكل الموجودة هناك، حيث إن هناك 10 آلاف رأس في المحجر بتوشكى".

وأضاف: "في سفاجا هناك 4500 رأس، فضلا عن مركب قادمة في الطريق تحمل 5 آلاف رأس ستصل خلال هذا الأسبوع"، مؤكدا أن اللحوم آمنة تماما ومتوفرة، وهناك لجان من الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بالكشف على الأبقار حية قبل الذبح وتكشف على اللحوم بعد الذبح".

وتابع: "اللحوم ذات جودة عالية، وهناك لحوم بلدية بسعر 335 جنيها للكيلو، وضاني بلدي بسعر 360 جنيها، وهذه الأسعار بتوجيهات من القيادة السياسية وتقل عن أسعار الأسواق بنسبة تصل إلى 40%".

وتبذل وزارة الزراعة جهودًا كبيرة لزيادة كميات السلع الغذائية والبقوليات والخضروات واللحوم والدواجن المعروضة في منافذها، مع استمرار ضخ السلع بأسعار مخفضة بشكل كبير.

خير مزارعنا لأهالينا

أعلن السيد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام على المنافذ، عن توفير اللحوم البلدية، والكبدة، والمفروم بسعر 250 جنيهًا للكيلو في معرض "خير مزارعنا لأهالينا" المقام حاليًا في المتحف الزراعي بالدقي.

توفير سلع غذائية

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير سلع غذائية عالية الجودة بأسعار مناسبة.



ويوفر معرض "خير مزارعنا لأهالينا" يوفر اللحوم البلدية، والكبدة، والمفروم بسعر 250 جنيهًا للكيلو، ووزارة الزراعة تُضاعف كميات السلع الغذائية المعروضة في منافذها، ويتم تقديم تخفيضات كبيرة على أسعار السلع الغذائية في منافذ الوزارة، وتهدف هذه الجهود إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تُعد وزارة الزراعة المصرية من أهم الجهات الرائدة في مكافحة ارتفاع الأسعار، إذ تمتلك مزارع لإنتاج اللحوم، وزراعات محمية، ومزارع لإنتاج البيض والدواجن، وتقدم جميع منتجاتها بأسعار مخفضة للغاية مقارنة بالأسواق الخارجية.



تهدف هذه الجهود إلى توفير سلع غذائية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين، والتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار عليهم.

أكدت مصادر مسئولة في الوزارة أن هدفها من تصنيع المنتجات الغذائية ليس الربح، بل خدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.