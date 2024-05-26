"البترول" تكشف سبب وقف تصدير الغاز (فيديو)

قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن هناك زيادة في الاستهلاك المحلي من الكهرباء في فصل الصيف.



وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم أنه تم وقف تصدير الغاز في الصيف لارتفاع معدل الاستهلاك المحلي.

تنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن هناك تنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، موضحا أن الكهرباء تحصل على 60% من إنتاج الغاز المحلي.

وتابع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من داخل المركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية « ناتا»، الذي يعمل على مدار 24 ساعة ،الموقف التشغيلي للشبكة و انتظام تأمين و ضخ امدادات الغاز الطبيعى والوقود لقطاعات الاستهلاك الرئيسية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء لمحطات التوليد، والمصانع.

كما تابع وزير البترول، الإجراءات المتبعة لتوفير الامدادات ومتطلبات زيادة الاستهلاك من الغاز الطبيعى والوقود في ظل ارتفاع درجات الحرارة الذي يشهده البلاد.



واستعرض سيناريوهات تشغيل الشبكة القومية للغازات الطبيعية خلال جولته بمركز التحكم القومي الذي تقوم شركة جاسكو بتشغيله.

و خلال الزيارة، عقد «الملا»، اجتماعاً موسعاً بحضور رئيسا الشركة القابضة للغازات الطبيعية وجاسكو وقيادات شركة جاسكو، تم خلاله استعراض المشروعات المخططة لتدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية كشريان نقل الغاز الطبيعي وامداده للمستهلكين في جميع أنحاء البلاد.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة لاستدامة تأمين امدادات الغاز للمستهلكين بالسوق المحلي، علاوة علي جهود الاستغلال الأمثل للبنية التحتية من شبكات وتسهيلات الغاز الطبيعى والعمل علي تعظيم الاستفادة منها في استقبال وتداول الغاز، ضمن خطط التوسع الاقليمي و استثمار البنية التحتية.