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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم 60 جنيه ينافس بمهرجان روتردام للفيلم العربي

فيلم 60 جنيه
فيلم 60 جنيه

يخوض فيلم 60 جنيه للمخرج عمرو سلامة منافسة قوية بالمسابقة الرسمية في مهرجان روتردام للفيلم العربي 30 مايو - 2 يونيو، ويعُرض ببرنامج الأفلام القصيرة يوم السبت 1 يونيو الساعة 12 ظهرًا.

فيلم 60 جنيه

أحداث 60 جنيه مستوحاة من أغنية لـ زياد ظاظا وإنتاج إسماعيل نصرت تحمل نفس الاسم، وتتناول أحداثًا بعضها حقيقي وتناقش قضايا العنف الأسري وتحقيق الأحلام. حصل الفيلم على العديد من الإشادات العالمية والمحلية، إذ أشادت به فريدة سالم من مجلة What Woman Want ووصفته بأنَّه "فيلم مثير يدافع عن جميع ضحايا العنف ويوبّخ الآباء المسيئين".

 

أحداث فيلم 60 جنيه

وتدور أحداث فيلم حول زياد المراهق الذي يعاني هو وعائلته من العنف الأسري الذي يمارسه والده، وتعتبر موهبة زياد في تأليف كلمات الأغاني هي طريقته الوحيدة للهروب من واقعه، وعندما يتصاعد التوتر حتى يصل إلى الذروة، يأخذ على عاتقه مهمة تخليص عائلته من المعاناة إلى الأبد.

فيلم 60 جنيه

الفيلم من بطولة زياد ظاظا وطارق الدويري وحمزة دياب وروحية سالم، وتصوير أحمد طارق بيومي ومونتاج أحمد حافظ.

 

تتولى MAD World حقوق مبيعات الفيلم في جميع أنحاء العالم بينما تتولى MAD Distribution توزيع ومبيعات الفيلم داخل العالم العربي.

 

60 جنيه من إنتاج شركة Beatroot Records "عمر جودت"، وCinerama Films "عمر الصافي".

 

ويمثل الفيلم تعاونًا بارزًا بين المخرج الشهير عمرو سلامة الحائز على العديد من الجوائز في عالم السينما، وزياد ظاظا الموهبة الصاعدة في عالم غناء التراب.

علق عمرو سلامة، قائلاً: "لقد جذبتني أصالة فن التراب المصري وأعتبر نفسي متابعًا مخلصًا لهذا المجال منذ عدة سنوات، إذ تحمل أغاني التراب في طياتها قصصًا شديدة الجاذبية، وهذا ما لمحته في أغنية زياد التي تضم حالة درامية ألهمتني لكتابة سيناريو الفيلم".

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الجريدة الورقية