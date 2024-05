لقطات عربية من "كان السينمائي77"| رغم المنع.. رموز فلسطينية على أزياء نجوم هوليوود

لا زالت القضية الفلسطينية تلقي بظلالها على العالم بأكمله، مع استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وتزايد عدد الشهداء والجرحى وسط الركام والدمار، وعلى الصعيد الفني طغت فلسطين على المظاهر السينمائية في عدد من المهرجانات الدولية والعالمية، أحدثهم مهرجان كان السينمائي التي انتهت فعالياته مساء أمس وسط حضور نخبة كبيرة من صناع الفن والترفيه .

انتقلت صور المعيشة الفلسطينية والمعاناة داخل الأراضي الفلسطينية داخل شاشات السينما الفلسطينية التي شاركت في كان السينمائي خلال دورته 77، من خلال مشروع "من المسافة صفر" الذي ضم مشروع 20 فيلمًا وثائقيًا، لـ20 مخرجًا في غزة، ويروي كلًا منهم القصص التي عاشها داخل قطاع غزة، خلال الفترة السابقة، بين هدم منازلهم وقتل عائلتهم، وفقدان أحبائهم، وتزايد أعداد شهدائهم يومًا بعد يوم.

قال المخرج رشيد مشهراوي في تصريحات تلفزيونية سابقة " إن فكرة المشروع جاءت له من خلال رغبته في منح السينمائيون والسينمائيات فرصة، ليعبروا عن نفسهم ويكشفون للعالم حكايات لم ترَ النور من قبل.

وبالرغم من عدم وصول الأفلام إلى منصة الفوز في "كان 77"، لكن كان يكفي تواجدها هناك كصوتٍ عالي مهما خفضته أصوات أسلحة العدوان، مع دعم نجوم هوليوود للقضية من خلال شكل "البطيخ" الذي يرمز لها بألوانها الثلاث "الأخضر والأبيض والأحمر" نفس ألوان العلم الفلسطيني، بجانب ارتداء الأزياء التي ترمز للصور التقليدية للملابس هناك.

ارتدت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد فستان مستوحى من تفاصيل الكوفية الفلسطينية الشهيرة باللونين "الأحمر والأسود" والأبيض هو اللون المشترك بينهما، واعتمدت "حديد" اللون الأحمر لها

وبطريقة ذكية أطلت بلانشيت، بفستان أسود ظهر في آخره من الداخل اللون الأخضر والتي تعمدت إظهاره على السجادة الحمراء في رسالة مباشرة لدعم القضية الفلسطينية، وسط منع إدارة المهرجان برفع أي شعارات أو رموز.

و حضرت الممثلة الهندية كاني كسروتي العرض الأول لفيلمها في المهرجان، وكانت تحمل محفظة على شكل شريحة بطيخ.

كما وضعت الممثلة الفرنسية من أصل جزائري، ليلى بختي، بعلى شكل البطيخ على ياقة فستانها الأسود، رمزًا للتضامن مع فلسطين.

وأظهرت الممثلة الإيطالية ياسمين ترينكا دعمها من خلال ارتداء دبوس على شكل العلم الفلسطيني.

بدوره، ارتدى الممثل الأسترالي جي بيرس سوارًا مصنوعًا من ألوان العلم الفلسطيني، فيما وقفت المخرجة المغربية أسماء المدير أمام الصحافيين لتستعرض العلم الفلسطيني الذي خِيط على قفازها.

ورُفع علم فلسطين في مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ77 فوق إحدى الخيام الدولية الموجودة بعد استضافة الجناح الجزائري للجناح الفلسطيني وذلك بعد عرض وتقديم مبادرة أفلام غزة "من المسافة صفر" في إطار فعاليات المهرجان والتي ينظمها ويشرف عليها حكاء غزة الأول وابنها البار ابن القطاع المخرج الفلسطيني الكبير "رشيد مشهراوي"، الذي أجبر العالم على سماع صوت غزة وناس غزة وحكايات غزة.

أقيم الحفل الختامي لمهرجان كان مساء أمس السبت، بحضور كوكبة من نجوم العالم في الفن والترفيه، بجانب الزخم السينمائي التي شهدته الدورة 77 .

تنافس على الجوائز في حفل ختام مهرجان كان ما يقرب من 186 فيلما، والتي انقسمت ما بين 22 فيلما في المسابقة الرسمية للمهرجان، و18 فيلمًا في مسابقة نظرة ما، ومسابقات أخرى، ويكشف «الوطن» عن القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان السينمائي الـ 77 في السطور التالية:

جوائز مهرجان كان السينمائي في حفل الختام

حصد فيلم Anora للمخرج الأمريكي شون بيكر جائزة السعفة الذهبية، وهى الأكبر والأهم في المهرجان

وفاز جيسي بليمنز بجائزة أفضل ممثل عن فيلم Kinds of Kindness.

وحصدت كل من كارلا صوفيا غاسكون، زوي سالدانا، سيلينا غوميز وأدريانا باز على جائزة أفضل ممثلة مناصفة عن فيلم EMILIA PÉREZ.

كما حصد فيلم The Man Who Could Not Remain Silent لـ نيبوجشا سلييبكوفيتش جائزة أفضل فيلم قصير.

فاز الفيلم المصري “رفعت عيني للسماء” ب جائزة العين الذهبية في مهرجان “كان” السينمائي، ليكون أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة، ويعتبر فوز تاريخي هام في السينما التسجيلية كأفضل فيلم تسجيلي في الدورة الـ 77 مناصفة مع فيلم “Ernest Cole: Lost and Found”.

نال فيلم Bad for a moment للمخرج دانيال سواريز على تنويه خاص لأفضل فيلم قصير.

وحصد كورالي فارجيت على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم The Substance.

ونال المخرج ميغال غوميز عن إخراج فيلم GRAND TOUR جائزة أفضل مخرج.

وحصد هافدان أولمان توندي جائزة أفضل أول تجربة سينمائية عن فيلم Armand.

وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم Emilia Pérez للمخرج جاك أوديار.

كما حصد جائزة خاصة من لجنة التحكيم؛ المخرج محمد روسلوف عن فيلم THE SEED OF THE SACRED FIG.

وضمن قائمة جوائز مسابقة “نظرة ما” حصلت الممثلة أنسويا سينجوبتا على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم The Shameless.

وحصد أبو سنغاري جائزة أفضل ممثل عن فيلم The Story of Souleymane.

وحصل على جائزة أفضل مخرج كل من رانجانو نيوني عن فيلم On Becoming a Guinea Fowl، وروبرتو مانفريني عن فيلم The Damned.

حصل الفيلم السعودي «نورة» للمخرج توفيق الزايدي على تنويه خاص من لجنة التحكيم.

وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، المخرج بوريس لوجكين عن فيلم The Story of Souleymane.

وحصد فيلم Black Dog جائزة أفضل فيلم للمخرج جوان هو.

وذهبت جائزة الشباب لفيلم Vingt Dieux للمخرج لويز كورفوازييه.

وحصد جائزة الشباب الفيلم الروائي الطويل Vingt Dieux للمخرج لويز كورفوازييه.