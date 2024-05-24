عاجل
هل استحق الزمالك ركلة جزاء في مواجهة فيوتشر.. خبير تحكيمي يجيب
الجمعة 24 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

نقابة المهن الموسيقية تنعى شقيق مدحت صالح

مدحت صالح
مدحت صالح

حرصت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، على نعي شقيق الفنان مدحت صالح، والذي رحل عن عالمنا منذ قليل، حسب ما أعلن عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

  وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان مدحت صالح، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

 

 

 كتب الفنان مدحت صالح عبر صفحته على "فيس بوك": "مع السلامة يا احمد، مع السلامة يابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون احمد صالح في ذمة الله".

الجريدة الورقية