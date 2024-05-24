نقابة المهن الموسيقية تنعى شقيق مدحت صالح

حرصت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، على نعي شقيق الفنان مدحت صالح، والذي رحل عن عالمنا منذ قليل، حسب ما أعلن عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان مدحت صالح، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كتب الفنان مدحت صالح عبر صفحته على "فيس بوك": "مع السلامة يا احمد، مع السلامة يابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون احمد صالح في ذمة الله".