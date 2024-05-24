بعيدًا عن الجسد.. أغانٍ لـ هيفاء وهبي جعلتها ملكة الإغراء الصوتي

في الألفية الغنائية الأولى..

لم يقتصر لقب الإغراء على الفنانة هيفاء وهبي من حيث حركاتها الفاتنة وجسدها وأزياءها، ولكن امتد ذلك اللقب على صوتها في أغانيها خاصةً في الألفية الأولى التي شهدت انطلاقتها القوية، وإثبات هويتها الفنية وسط وجود نجمات الأغنية العربية وخروج الجديد منهم.

هيفاء وهبي.. الجدل الذي زادها نجومية

أضاءت هيفاء وهبة بصوتها ومضة ضوء وكانت سلاح ذو حدين حيث لفتت الأنظار نحو جرأتها في الفيديو كليب وطريقة غنائها الغنية بالدلع والإثارة فتنهال عليها سيل من الانتقادات وشعارات الهجوم التي وصلت إلى مطالبات منعها من الغناء، وعلى الصعيد الآخر أكدت أن للغناء وجه آخر ليس شرط أن يكون طربي بحت وصوت قوي صاحب المقامات، فهناك صفحات أخرى للغناء خلال مرحلة الألفية الأولى والثانية، رفضها البعض وتقبلها البعض الآخر.

هيفاء وهبي.. صدمة لجيل الألفية الأولى وأغاني أصبحت رمز

استمرت هيفاء وهبي في إصدار أغانيها والفيديو كليب بدايةً من 2002 مع أول ألبوم “أقول أهواك” وهو الصفحة الأولى كذلك في جرأتها، وبعدها أغاني أثارت الحيرة في أسماءها وهوجمت من قبل سماعها لمجرد أنه غير مناسب لطبيعة الوسط الغنائي العربي من حيث الكلمات والكليب، أبرزها “رجب، انا هيفا، مش قادرة استنى، ابن الحلال، حسه مابينا في حاجة، ماتقولش لحد، بوس الواوا، بدي عيش، ماتقولش لحد".

هيفاء وهبي.. مرحلة الغناء لاتقتصر على الطرب فقط

أثقلت هيفاء وهبي صناعتها الغنائية بالتعاون مع ألمع شعراء وملحنين وموسيقيّ الوطن العربي، فهي تمتلك صوت ذات طبيعة خاصة نعم ليس بالطربي ولكنه له كاريزما ساهمت في نجاحها بجانب مقوماتها الجسدية.

وبعد 22 من تواجدها في الوسط الغنائي، ما زالت هيفاء وهبي مستمرة في إثارة الجدل وخطف الأضواء وتصدر المشهد الفني بشكل دائم، حيث حققت حديثًا نجاح غنائي مميز مع أغنية “وصلتلها” التي سجلت أكثر من 31 مليون مشاهدة خلال 3 أشهر فقط من طرحها، واحتلت فيديوهات تطبيقات التواصل الاجتماعي خاصة “استجرام، تيك توك، إكس”.

أغاني هيفاء وهبي من 2002 لـ 2010

وتسترجع معكم بوابة الوفد صوت هيفاء وهبي في الألفية الأولى بداية من 2002 حتى 2010، وأبرز الأغاتي التي جعلت من هيفاء وهبي رمز للإغراء المرئي والسمعي.

أغنية أقول أهواك في 2002، من ألبوم “أقول أهواك”

أغنية ياحياة قلبي من ألبوم بدي عيش “2004”

أغنية رجب من ألبوم بدي عيش “2005”

أغنية مش قادرة استنى 2007