شيكابالا يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري

حرص محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواصل مع زملائه لتوجيه رسالة لهم ومطالبتهم بضرورة الفوز على المصري في مباراة اليوم بالدوري.

ويلتقي فريق الزمالك بنظيره المصري البورسعيدي، اليوم الإثنين، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 31 نقطة من 18 مباراة، وله 7 مباريات مؤجلة، بينما يحتل فريق المصري المركز الثاني برصيد 39 نقطة، من 24 مباراة، فاز في 11 مباراة وتعادل 6 وخسر 7 مواجهات.

وتواصل شيكابالا مع زملاءه بالفريق وطالبهم ببذل أقصى جهد في مباراة المصري البورسعيدي الليلة لتحقيق الفوز وإسعاد جماهير الزمالك في عيد الأضحى المبارك.

موعد مباراة الزمالك والمصري

تنطلق مباراة الزمالك والمصري مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر فضائية أون تايم سبورتس 1 ويتولى مهمة التعليق على المباراة مؤمن حسن.

وكان الزمالك قد فاز في مباراته الماضية في الدوري المصري على حساب سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف على استاد المقاولون العرب.

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