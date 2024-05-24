جورج وسوف يخوض الموسم الصيفي بأغنيتين.. تفاصيل

يستعد سلطان الطرب جورج وسوف لطرح أغانٍ جديدة، خلال موسم الإصدارات الصيفية 2024، الذي ضم عددا من أغان نجوم الأغنية العربية.

تفاصيل أغاني جورج وسوف الجديدة 2024

نشرت شركة روتانا للانتاج صورة جديدة لـ جورج وسوف مع الملحن محمد يحيى، وعلقت على الصورة قائلة "سيفاجئ سلطان الطرب جورج وسوف جمهوره بأغنيتين جديدتين هما من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى الذي يزور لبنان حاليا لأجل التواجد مع أبو وديع في ستديو باسم رزق أثناء تركيب صوته على العملين وتم الانتهاء من أحدهما وجار تسجيل الثانية، وعلمنا حصريًا أن الأغنيتين هما موسيقيا من توزيع زيزو فاروق وباسم رزق. وذلك بعد نجاح أغنيتي "صاحي الليل" و"نص عمري" والأخيرة كان قدمها جورج في وفاة نجله وديع".

كانت أحدث أغاني جورج وسوف من خلال أغنية “بيتكلم عليا”، التي حققت أكثر من 31 مليون مشاهدة.

وتقول كلماتها “بيتكلم عليا .. ويقول فيا و فيا .. و أنا عمري ما جبت سيرته غير بخير يلي ما عمريش جرحته .. سايبه يغلط براحته ..مع إني أقدر أقول حاجات كتير بيقول .. ما يقول .. ماهو كل يا قلبي ما نتألم .. بالوقت أنا و انت هنتعلم علشان ما نكررش غلطنا ما يقول .. ع الحب اللي زمان جمعنا .. علي اشواقنا و علي اوجاعنا كان وهم قابلناه في سكتنا ما يقول العشرة غالية غالية لو في ناس يئتمنوا هيبيع اسمه و غرامه .. ما هو ده أصله و تمامه .. طب ده اللي زيّه يا قلبي ما تلوموش خيرها يا قلبي في غيرها .. و اهي ذكرى هنفتكرها.. علشان لو يوم قابلته ما أكلموش أي دمعة حزن لالا لالا أي جرح فقلبي لالا لالا أي لحظة حيرة لالا لالالالالا حتى نار الغيرة لالالا لالالالالا هيبيع اسمه و غرامه .. ما هو ده أصله و تمامه .. طب ده اللي زيّه يا قلبي ما تلوموش خيرها يا قلبي في غيرها .. و اهي ذكرى هنفتكرها.. علشان لو يوم قابلته ما أكلموش”.