مهرجان كان 2024| حضور السعودية للمرة الأولى في فيلم "نورة".. صور

في أجواء تعيشها السينما السعودية للمرة الأولى في مهرجان كان 2024، تم عرض فيلم “نورة” وسط حضور سعودي ضخم من صناع السينما هناك، بجانب صانعي الأفلام والترفيه من حول العالم.

حظي فيلم نورة بدعم من قِبل صندوق البحر الأحمر التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، وصوِّر بالكامل في مدينة الفن والتاريخ "العُلا" الواقعة شمال غربي المملكة العربية السعودية، وتكون طاقم العمل بنسبة "40%" من السعوديين، في إشارة واضحة للدعم الكبير الذي تحظى به الصناعة السينمائية محليًا، على أن يتم عرضه في صالات العرض السعودية والعالمية بتاريخ "20" يونيو 2024.

عُرض فيلم "نورة" المدعوم من قبل صندوق البحر الأحمر التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي ضمن قسم "نظرة ما" في الدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي، ليصبح بذلك أول فيلم سعودي يتمكن من الوصول إلى القائمة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، محققًا بذلك إنجاز غير مسبوق للسينما السعودية، على يد مخرج الفيلم توفيق الزايدي، وبطولة كل من ماريا بحراوي، ويعقوب الفرحان.

يعرض فيلم نورة على مدار 3 أيام متتالية “23، 24، 25" مايو الجاري، بجانب بعض الجلسات الحوارة مع صناع السينما السعودية، من خلال ”تجربة صناع الأفلام في الأسواق الناشئة".

تدور أحداث الفيلم في فترة التسعينيات، إذ تقضي "نورة" معظم وقتها بعيدا عن القرية، لمعرفة العالم المحيط بها عن قرب، واابتعد عن حياة القرية الملقة التي تراها دائمًا لاتمت بصة ما يحدث في العالم الخارجي، في حي يصل المعلم الجديد "نادر" يلتقي "نورة" في القرية التي تلهمه وتوقظ شغفه بالفن، بينما يقدم هو لها عالم أوسع خارج القرية.