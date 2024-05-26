في ذكرى ميلاده.. أهم المعلومات عن ابن خلدون"مؤسس علم الاجتماع"

يحل غدًا الإثنين ذكرى ميلاد واحدًا من أهم مؤسسي علم الاجتماع في التاريخ بل كان مؤرخًا وفقيهًا وعالم رياضيات أيضًا، إذ يعد من أشهر الشخصيات التاريخية العلمية وواحدًا من أبرز المفكرين خلال عصره هو ابن خلدون.

ويعتبر ابن خلدون مؤسّس علم الاجتماع وأوّل من وضعه على أسسه الحديثة، وقد توصل إلى نظريّات حول قوانين العمران ونظرية العصبية، وبناء الدولة وأطوار عمارها وسقوطها.



محطات في حياة ابن خلدون

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن ابن خلدون:

ولد وي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خالد (خلدون) الحضرمي، والمعروف باسم ابن خلدون يوم 27 مايو عام 1332 م في تونس.

حصل ابن خلدون على التعليم على يد أفضل المعلمين في المغرب العربي، وذلك بسبب مكانة عائلته، كما حصل على تعليم إسلامي تقليدي، حيث درس القرآن وحفظه عن ظهر قلب، كما درس اللغة العربية وهي أساس لفهم القرآن والحديث الشريف والشريعة والفقه.

عاش بعد تخرجه من جامعة الزيتونة في مختلف مدن شمال أفريقيا، حيث رحل إلى بسكرة وغرناطة وبجاية وتلمسان، كما تَوَجَّه إلى مصر، حيث أكرمه سلطانها الظاهر برقوق، ووَلِيَ فيها قضاء المالكية، وظلَّ بها ما يناهز ربع قرن (784-808 هـ).

اشتهر بشكل كبير بسبب كتابه "مقدمة ابن خلدون"، والذي أثر على المؤرخين العثمانيين في القرن السابع عشر مثل كاتيب شلبي وأحمد سيفدت باشا ومصطفى نعيمة، الذين استخدموا نظريات من الكتاب لتحليل نمو وتراجع الإمبراطورية العثمانية، واعترف العلماء الأوروبيون في القرن التاسع عشر أيضا بأهمية الكتاب.

يعتبر ابن خلدون مؤسّس علم الاجتماع وأوّل من وضعه على أسسه الحديثة، وقد توصل إلى نظريّات حول قوانين العمران ونظرية العصبية، وبناء الدولة وأطوار عمارها وسقوطها، وقد سبقت آراؤه ونظرياته ما توصّل إليه لاحقًا بعدّة قرون عدد من مشاهير العلماء كالعالم الفرنسي أوجست كونت

كما ناقش ابن خلدون العمران البشري بشكل عام مبينا أثر البيئة في البشر وهو مايدخل حاليا في علم الإثنولوجيا وعلم الإنسان، ويتطرق لأنواع العمران البشري تبعا لنمط حياة البشر وأساليبهم الإنتاجية قائلا: "إن اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف نحلتهم في المعاش"مبتدئا بالعمران البدوي باعتباره أسلوب الإنتاج الأولي الذي لا يرمي إلى الكثير من تحقيق ما هو ضروري للحياة: "إن أهل البدو المنتحلون للمعاش الطبيعي، وإنهم مقتصرون على الضروري من الأقوات والملابس والمساكن وسائر الأحوال والعوائد.

وفي 19 مارس عام 1406م توفي ابن خلدون الذي يعد مؤسس علم الاجتماع تاركًا إرثًا كبيرًا في هذا المجال لايزال يُعتد به حتى هذا اليوم.