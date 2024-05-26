أسعار صرف العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأحد

أسعار صرف العملات.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

يأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الخميس الماضي بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.



ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر العملات.

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو47.05 جنيه للشراء و47.18 جنيه للبيع

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري نحو51.02 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.

جاء سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري نحو59.87 جنيه للشراء و60.04 جنيه للبيع.

سجل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري نحو51.49 جنيه للشراء و51.65 جنيه للبيع.

جاء سعر 100 ين ياباني مقابل الجنيه المصري نحو30.02 جنيه للشراء و30.11 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو12.54 جنيه للشراء و12.58 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو153.20 جنيه للشراء و153.82 جنيه للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو12.81 جنيه للشراء و12.84 جنيه للبيع.

سجل سعر اليوان الصينى مقابل الجنيه المصري نحو6.49 جنيه للشراء و6.51 جنيه للبيع.