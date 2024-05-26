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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد غرة شهر ذي الحجة فلكيًا

شهر ذي الحجة
شهر ذي الحجة

كشف الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد غرة شهر ذي الحجة، موضحًا أن طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادي. 

وأعلن المعهد إن هلال ذي الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم 29 ذو القعدة 1445 هجريًا الموافق 6 يونيو المقبل.

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موعد استطلاع هلال ذي الحجة

الهلال الجديد 
وأضاف رابح، خلال البيان، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11دقيقة وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية"، وفي محافظات جمهورية مصر العربية، يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدة تتراوح ما بين 12 و20 دقيقة ، أما في العواصم والمدن العربية والاسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس ذلك اليوم لمدد تتراوح ما بين 1 إلى 28 دقيقة فيما كوالامبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 إلى 14 دقيقة على الترتيب.

موعد غرة شهر ذي الحجة 
وتابع، وبالتالي تكون غرة شهر ذو الحجة فلكيًا يوم الجمعة 7 يونيو ويكون عيد الاضحى يوم الاحد 16 يونيو المقبل.

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موعد استطلاع هلال ذي الحجة
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