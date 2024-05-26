موعد غرة شهر ذي الحجة فلكيًا

كشف الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد غرة شهر ذي الحجة، موضحًا أن طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادي.

وأعلن المعهد إن هلال ذي الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم 29 ذو القعدة 1445 هجريًا الموافق 6 يونيو المقبل.

الهلال الجديد

وأضاف رابح، خلال البيان، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11دقيقة وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية"، وفي محافظات جمهورية مصر العربية، يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدة تتراوح ما بين 12 و20 دقيقة ، أما في العواصم والمدن العربية والاسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس ذلك اليوم لمدد تتراوح ما بين 1 إلى 28 دقيقة فيما كوالامبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 إلى 14 دقيقة على الترتيب.

موعد غرة شهر ذي الحجة

وتابع، وبالتالي تكون غرة شهر ذو الحجة فلكيًا يوم الجمعة 7 يونيو ويكون عيد الاضحى يوم الاحد 16 يونيو المقبل.