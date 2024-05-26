الأحد 26 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كوكا : في سنوات قليلة حصدت ٣ ألقاب أبطال أفريقيا مع الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

قال أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  إن الفريق  نجح في مواصلة إنجازاته على المستوى القاري، واعتلاء منصات التتويج الإفريقية للمرة الرابعة في السنوات الخمس الأخيرة، وللمرة الثانية على التوالي.

txt

طاهر محمد طاهر : جمهور الأهلي كلمة السر في التتويج القاري

وعبر عن سعادته بالفوز بدوري الأبطال للمرة الثانية عشرة في تاريخ النادي، كما يعد اللقب الثالث له على المستوى الشخصي منذ تواجده بصفوف الفريق الأول. وقال إنه يهدي الميدالية الذهبية إلى روح والده. 


وشدد كوكا على أن كل لاعب بالأهلي لا يدخر جهدًا من أجل نيل ثقة الجهاز الفني، وأن الجميع داخل الفريق جاهز للمشاركة بقوة في أي مناسبة بنفس حالة التركيز والروح والشغف التي تسيطر على أجواء الفريق طوال الوقت

مواد متعلقة

أفشة: متعطش للتتويج مع الأهلي بالمزيد من البطولات

الجريدة الورقية