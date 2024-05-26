عبد القادر : حققنا ٤ ألقاب قارية من أصل ٥ نهائيات .. ونتطلع للمزيد

عبر أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبر عن سعادته بتتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، وتحقيق اللقب للمرة الثانية عشرة.

وأوضح أن الفريق خاض المباراة بجدية كبيرة، واحترام شديد للمنافس، وهو ما ساهم في تحقيق الفوز وحصد الكأس عن جدارة واستحقاق، مهديًا اللقب إلى الجماهير.

وأشار إلى أن الجيل الحالي حقق نجاحات كبيرة في فترة قصيرة، خاصة الحصول على لقب البطولة الرابعة خلال عدة سنوات.

وأضاف: افتقدنا علي معلول خلال النهائي، ونهديه اللقب، وسوف نبني على اللقب من أجل الفوز بكل البطولات خلال الموسم الجاري.