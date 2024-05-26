الأحد 26 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية يصل المدينة المنورة.. الأربعاء

طواف الحجاج حول الكعبة
طواف الحجاج حول الكعبة الشريفة

تستعد مقدمة بعثة حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي للسفر إلى المملكة العربية السعودية، في أول أفواج حجاج المدينة المنورة لهذا العام.

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و من المقرر أن تغادر غدا الاثنين الى الأراضي المقدسة استعدادا لاستقبال أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بالمدينة المنورة يوم الأربعاء 29 مايو الجاري على أن يتم سفر باقى الحجاج تباعا  .

وقال  أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية لـ" اليوم السابع" أن مقدمة بعثة حج الوزارة تغادر إلى الأراضي المقدسة قبل سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الاهلية بيومين، وذلك لاستقبال الحجاج وتيسير كافة إجراءات دخولهم الأراضي المقدسة وتسكينهم في الفنادق المخصصة لهم سواء في المدينة المنورة أو مكة المكرمة .

وأشار إلى أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية طوال فترة إقامتهم فى السعودية لحين عودتهم الى أرض الوطن بعد تأدية مناسك الحج .

 

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