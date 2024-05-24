الجمعة 24 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس "البحوث الزراعية" يتفقد المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف

جانب من جولة التفقد
جانب من جولة التفقد

تفقد لدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية  المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف وفي اطار زيارته  لمعاهد و معامل مركز البحوث الزراعية .

و كانت ادارة المركز قد وضعت خارطة طريق للوصول بالمعاهد و المعامل الي الصورة التي تليق بمركز بحثي عريق و شريك اساسي في وضع استراتيجية التنمية الشاملة و المستدامة و تحقيق الامن الغذائي للمواطن المصري
و يعد المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف  التابع لمركز البحوث الزراعية  احد كيانات المركز ووزارة الزراعة  الهامة حيث يضطلع باجراء البحوث التطبيقية في مجالات الانتاج الحيواني و تغذية الحيوان - الغذاء و تغذية الانسان - سلامة الغذاء .  و  أكد  الدكتور احمد العكازي القائم بأعمال مدير الاقليمي للاغذية و الاعلاف ان زيارة  الدكتور رئيس المركز  المستمر يعد نوعا من مراقبة الاداءو مهمة كل معهد و معمل مركزي و محطة بحوث علاوة علي التأكيد علي التعاون البيني و التكامل بين انشطة المركز المختلفة .
و المركز الاقليمي هو احد وحدات مركز البحوث الزراعية التي تقوم بدور رقابي علي تسجيل و تداول الاعلاف و الرقابة علي المصانع بالتعاون مع قطاع الانتاج الحيواني و كذلك تسجيل و الرقابة علي الاسمدة بالتعاون مع معهد بحوث الاراضي و ذلك عن طريق معامله المعتمدة .

و  قد تفقد  رئيس المركز سير العمل بالمركز الاقليمي للاغذية والاعلاف حيث زار عدد من وحدات المركز الاقليمي  بداية من خدمة العملاء و استلام و تجهيز و تكويد العينات و توزيعها علي المعامل المختلفة و التي زار بعضها اليوم مثل معمل العناصر و معمل البيوتكنولوجي  و استعرض مع مسئول الجودة آليات تطبيق معايير الجودة و استلام العينات المرجعية و تسليم نتائجها في الوقت المحدد و شدد علي ضرورة الرقابة الداخلية  علي المعامل  و الحفاظ علي الاصول  و النظافة و التخلص الآمن من المخلفات كما تفقد العمل بالامانة الفنية و استلام النتائج و قابل  عددا من عملاء المركز الاقليمي  وعدد من الباحثين و العاملين و حثهم علي بذل الجهد المطلوب للوصول بالمركز الي  اقصي درجات الانضباط و جودة الآداء.

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