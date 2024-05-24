رئيس "البحوث الزراعية" يتفقد المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف

تفقد لدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف وفي اطار زيارته لمعاهد و معامل مركز البحوث الزراعية .

و كانت ادارة المركز قد وضعت خارطة طريق للوصول بالمعاهد و المعامل الي الصورة التي تليق بمركز بحثي عريق و شريك اساسي في وضع استراتيجية التنمية الشاملة و المستدامة و تحقيق الامن الغذائي للمواطن المصري.

و يعد المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية احد كيانات المركز ووزارة الزراعة الهامة حيث يضطلع باجراء البحوث التطبيقية في مجالات الانتاج الحيواني و تغذية الحيوان - الغذاء و تغذية الانسان - سلامة الغذاء . و أكد الدكتور احمد العكازي القائم بأعمال مدير الاقليمي للاغذية و الاعلاف ان زيارة الدكتور رئيس المركز المستمر يعد نوعا من مراقبة الاداءو مهمة كل معهد و معمل مركزي و محطة بحوث علاوة علي التأكيد علي التعاون البيني و التكامل بين انشطة المركز المختلفة .

و المركز الاقليمي هو احد وحدات مركز البحوث الزراعية التي تقوم بدور رقابي علي تسجيل و تداول الاعلاف و الرقابة علي المصانع بالتعاون مع قطاع الانتاج الحيواني و كذلك تسجيل و الرقابة علي الاسمدة بالتعاون مع معهد بحوث الاراضي و ذلك عن طريق معامله المعتمدة .

و قد تفقد رئيس المركز سير العمل بالمركز الاقليمي للاغذية والاعلاف حيث زار عدد من وحدات المركز الاقليمي بداية من خدمة العملاء و استلام و تجهيز و تكويد العينات و توزيعها علي المعامل المختلفة و التي زار بعضها اليوم مثل معمل العناصر و معمل البيوتكنولوجي و استعرض مع مسئول الجودة آليات تطبيق معايير الجودة و استلام العينات المرجعية و تسليم نتائجها في الوقت المحدد و شدد علي ضرورة الرقابة الداخلية علي المعامل و الحفاظ علي الاصول و النظافة و التخلص الآمن من المخلفات كما تفقد العمل بالامانة الفنية و استلام النتائج و قابل عددا من عملاء المركز الاقليمي وعدد من الباحثين و العاملين و حثهم علي بذل الجهد المطلوب للوصول بالمركز الي اقصي درجات الانضباط و جودة الآداء.