مفاجآت في حالة الطقس بعد انكسار الموجة الحارة

حالة الطقس.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن انكسار الموجة شديدة الحرارة ، حيث تهبط الحرارة مقارنة بذروة الدرجات على القاهرة والتي وصلت 41 درجة خلال الموجة الأيام الماضية.

وتشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (4-5) درجة.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وليلا وفي الصباح الباكر من المتوقع أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد.

وتتراجع درجات الحرارة ليلا على القاهرة بنحو 13 درجة، حيث تسجل العظمى على القاهرة 34 فيما تهبط خلال ساعات الليل إلى 21 درجة فقط.

وقد ذكر خبراء الأرصاد أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يأتي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

القاهرة 34 - 21

العاصمة الإدارية 34 - 22

6 أكتوبر35 - 21

بنها 34 - 20

دمنهور 33 - 20

وادي النطرون 34 -21

كفر الشيخ 33 -21

المنصورة 34 - 20

الزقازيق 34 - 21

شبين الكوم 34 -21

طنطا 33 - 20

دمياط 28 - 20

بورسعيد 28 - 19

الإسماعلية 35 - 21

السويس 35 - 21

العريش 30 - 20