كيلو الدواجن البيضاء ب100 جنيه.. إرتفاع أسعار الطيور بالفيوم

شهدت محلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم الثلاثاء الموافق 21 مايو، إرتفاعا ملحوظا في أسعار الدواجن البيضاء واستقرار أسعار اللحوم الحمراء لدى الجزارين.

وكانت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة قد شهدت إرتفاعا طفيفا في الأسعار صباح اليوم الثلاثاء بعد وصول سعر التنفيذ إلى 86 جنيها للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 360 إلى 380 جنيها للبتلو، واستجاب عدد من الجزارين لمبادرات تخفيض الأسعار حيث تراوح الكيلو من 320 الى 340 جنيها.

إرتفاع أسعار الدواجن البيضاء والكيلو ب100 جنيها في الفيوم

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 100 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 14 جنيها عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 90 جنيه والساسو 105 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 120 جنيها، وسجل كيلو الرومي 130 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 125 جنيها والبط المولار بمبلغ 95 جنيها والبط البيور والفرنساوي 88 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 195 جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 100 جنيها وبدون العظم بمبلغ 105 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 77 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 80 جنيها والهياكل 55 جنيها والأجنحة 60 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 90 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب95 جنيها، بينما سجل سعر كرتونة البيض 130 جنيها.

وأوضح سيد عبدالحميد سلامه مواطن أن سبب إرتفاع أسعار الدواجن البيضاء هو جشع التجار وأصحاب محلات بيع الطيور وغياب الرقابة لأن سعر البيع بالمزرعة يبلغ 86 جنيها بفرق 14 جنيها عن الأسعار التي يتم البيع للمستهلكين بها، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار كافة أنواع الطيور بالرغم من انخفاض أسعار الأعلاف، مضيفا أن أسعار اللحوم الحمراء انخفضت بعد إنخفاض أسعار الأعلاف ولكن أسعار الطيور لاتزال تخضع لتسعيرة التجار وأصحاب المحلات دون رقابة.

وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت إنخفاضا ملحوظا خلال الفترة الماضية الا أن أسعار الدواجن عاودت الارتفاع مرة أخرى، بعكس أسعار اللحوم الحمراء التي انخفضت مع إنخفاض أسعار الأعلاف، وكذلك بعد إنخفاض أسعار اللحوم القائم في أسواق الماشية التي تراوحت بين 160 ، 170 جنيها للكيلو.