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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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صلاة الجمعة من المسجد الأقصى في القدس المحتلة (بث مباشر)

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

 حرصًا من "بوابة الوفد" على تقديم خدمة متميزة، تقدم لكم بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، نقلًا عن قناة المسجد على “يوتيوب”.

 وتوافد الآلاف من الفلسطينيين على المسجد الأقصى، رغم إعاقة قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول مئات المصلين منذ صباح اليوم، لأداء صلاة الجمعة.

اقتحام المسجد الأقصىك

 في سياق متصل، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك، للمرة الأولى، منذ "طوفان الأقصى" في السابع من شهر أكتوبر الماضي، وتزامنًا مع "عيد الفصح الثاني الصغير" الذي يصادف اليوم.

 وأثارت اقتحامات بن غفير السابقة للأقصى ردود فعل غاضبة فلسطينية وإقليمية، وجاء الاقتحام بعد فترة وجيزة، من اعتراف أيرلندا والسويد والنرويج بدولة فلسطين، واستدعاء إسرائيل سفيريها من السويد والنرويج على خلفية هذا الاعتراف.

 وبالتزامن، اقتحم مستوطنون باحات الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتركزت الاقتحامات في الساحات الشرقية للمسجد.

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