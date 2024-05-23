مدرب الإنتاج الحربى السابق مرشح لقيادة أسوان فى الموسم المقبل

تواصل مسؤلو نادي أسوان مع مصطفى عبده المدير الفني السابق للإنتاج الحربى، من اجل تولي القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل، والذى ينافس بدورى المحترفين .

كان مصطفى عبده تولى القيادة الفنية للإنتاج الحربى بدورى القسم الثانى ب قبل أن يرحل بعد فشله في صعود العجلات الحربية لدورى المحترفين .

ويسعى مسئولو أسوان لإنهاء التعاقد مع المدرب الذى يتمتع بخبرات كبيرة في الدورى حيث سبق له وأن قاد غزل المحلة بالدورى الممتاز .

ويأمل مجلس إدارة أسوان للتعاقد مع مدرب خبرة من أجل المنافسة على الصعود لدورى الأضواء وسط علمهم بصعوبة المهمة العام المقبل وسط أندية كثيرة تحاول العودة للممتاز .

على جانب آخر، رحَّب عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بأي نادٍ يوافق على خوض منافسات كأس مصر بدون لاعبيه الدوليين، مؤكدًا أن إلغاء المسابقة مجرد شائعات.

ونفى عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف العام على المسابقات، الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا بشأن اتجاه النية لإلغاء مسابقة كأس مصر للموسم الحالي.

وأضاف عامر حسين، أن دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر سيقام في موعده المحدد، وتم تأجيل مباريات أي نادٍ يشارك منه لاعبان أو أكثر بصفوف منتخب مصر.

وكانت قرعة منافسات هذا الدور قد أُجريت مؤخرًا في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وسيواجه الأهلي نظيره الألمنيوم، فيما سيواجه الزمالك نظيره بروكسي.

بينما سيواجه بيراميدز نظيره النصر القاهري، والواسطى مع فاركو، وبتروجيت مع البنك الأهلي، وجمهورية شبين مع المصري، وأبو قير مع الاتحاد، والبلدية مع الجونة، وبورفؤاد مع طلائع الجيش.

والقناة مع الإسماعيلي، ولافيينا مع سموحة، وبترول أسيوط مع فيوتشر، والنجوم مع إنبي، ومكادي مع سيراميكا، وزد مع الداخلية، والمقاولون العرب مع الترسانة.

مواعيد مباريات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر :

يوم الثلاثاء 28 مايو

سيراميكا كليوباترا × مكادي

زد × الداخلية

سموحة × لافيينا

يوم الأربعاء 29 مايو

المقاولون العرب × الترسانة

الأهلي × الألومنيوم

طلائع الجيش × بورفؤاد

يوم الخميس 30 مايو

المصري البورسعيدي × جمهورية شبين

الزمالك × بروكسي

الإسماعيلي × القناة

يوم الجمعة 31 مايو

بلدية المحلة × الجونة

البنك الأهلي بتروجيت

الإتحاد السكندري × أبو قير للأسمدة

بيراميدز × النصر

يوم السبت 1 يونيو

فاركو × الواسطى

فيوتشر × بترول أسيوط

إنبي × النجوم