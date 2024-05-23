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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بني مزار يبحث عن مدرب جديد خلفاً لـ "عبد البديع"

احمد عبد البديع
احمد عبد البديع

تقدم احمد عبد البديع المدير الفني لفريق بني مزار باستقالته من منصبه وكان عدد البديع يشغل منصب مدير الكرة منذ بداية الموسم وبعد تدهور النتائج، ويشارك الفريق بدورى القسم الثاني، المجموعة الثانية  بالصعيد.

 

ووجود بني مزار في قاع الجدول تم إسناد مهمة الإدارة الفنية للكابتن احمد واستطاع في النهاية البقاء بفريقه في القسم الثاني وتوقع الجميع استمرار عبد البديع إلا أنه فاجئ الجميع بتقديم استقالته رسميا من تدريب الفريق دون أبداء الأسباب.

 

وكان مجلس إدارة نادى بنى مزار الرياضي، قرر تصعيد الكابتن أحمد عبدالبديع، مدير الكرة، بالفريق الأول لكرة القدم، خلفا للكابتن إبراهيم صدقي، المدير الفنى للفريق، والذى تقدم باعتذار عن تدريب الفريق، عقب هزيمة الفريق، أمام نادى الترسانة 0-5 ضمن مباريات الأسبوع السابع لدورى القسم الثاني، المجموعة الثانية، أندية «المجموعة الأولي- 2» بالصعيد.

قال نادى ربيع، رئيس مجلس إدارة نادى بنى مزار الرياضي، يضم الجهاز الفنى للفريق الأول: كلا من احمد عبدالبديع، مدير فني، والكابتن محمد انس، مدرب عام، والكابتن اشرف أبوالليل، مدرب، والكابتن ناصر بنكس، مدرس حراس مرمي، مصطفى عبده، مدير أدارى الفريق.

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