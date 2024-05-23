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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأوليمبى يبدأ استعدادات للموسم الجدبد أول يوليو

ناصر الشاذلى
ناصر الشاذلى

أكد ناصر الشاذلى، رئيس النادى الاوليمبى ، على ان فريق الكرة بالنادى سيبدأ الاعداد للموسم الجديد فى الاول من يوليو المقبل.

 

وأضاف رئيس النادى الاوليمبى ،بان القوام الرئيسى للفريق متواجد ونحتاج ٧ صفقات فقط بحسب المراكز خلال الميركاتو الصيفى.

وأوضح أن احمد سمير يدفع باولاد النادى واثبتوا تواجدهم خلال الموسم المنقضى. 

وأشار الى ان الجهاز الفنى بقيادة احمد سمير ،ينتظر شكل الدورى الجديد من اتحاد الكرة ،سواء من مجموعين او ثلاث مجموعات.

كما اشاد الشاذلى بفريق تنس الطاولة بالنادى لتأهلة الي الدورى الممتاز بعد غياب اكثر من عشرون عاما.

ووجه الشكر الى الجهاز الفني المكون من رياض عثمان و شريف اسماعيل ومحمد سامي السيد ،واداري الفريق حمادة ابو خبر ورئيس الجهاز كابتن خالد حجاج.

كما وجه الشكر الى اللاعبين صاحبى انجاز الصعود وهم محمد عادل الدسوقى و السيد سعد وعمر محمود وحسن محمد حسن و جاسر اشرف و احمد عماد.

 

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