النصر القاهري يختتم تجاربه الودية أمام المصري استعداداً لكأس مصر

اختتم نادي النصر تجاربه الودية بمواجهة النادي المصري البورسعيدي والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف استعدادا لمواجهة بيراميدز في دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

أقيمت المباراة على ملعب الكلية الحربية بحضور المستشار اشرف لطفي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة النادي ومصطفي رسمي عضو مجلس الإدارة.

مباراة النصر والمصري

مباراة النصر والمصري

اطمان الجهاز الفني بقيادة عبدالحميد علي ميدو المدير الفني ومحمد عبدالفتاح كفتة رئيس الجهاز على مستوي اللاعبين حيث ادى النصر مباراة جيدة في بروفه مفيده قبل مواجهة بيراميدز، فى دور الـ٣٢ بمسابقة كأس مصر .

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري 1/2 بينما جاء الشوط الثاني سلبيا وتقدم المصري بهدفين وشن النصر أكثر من هجمة على مرمى المصري حيث أهدر ثلاثي الهجوم عبدالرحمن ميسي وسيد شعبان وعبدالرحمن جندية أكثر من فرصة إلى أن تمكن ميسي من تسجيل هدف النصر من تمريرة عبدالرحمن جندية ليترجم أداء النصر الهجومي.

مباراة النصر والمصري

مباراة النصر والمصري

ومن جانبه، رحَّب عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بأي نادٍ يوافق على خوض منافسات كأس مصر بدون لاعبيه الدوليين، مؤكدًا أن إلغاء المسابقة مجرد شائعات.

ونفى عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف العام على المسابقات، الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا بشأن اتجاه النية لإلغاء مسابقة كأس مصر للموسم الحالي.

وأضاف عامر حسين، أن دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر سيقام في موعده المحدد، وتم تأجيل مباريات أي نادٍ يشارك منه لاعبان أو أكثر بصفوف منتخب مصر.

وكانت قرعة منافسات هذا الدور قد أُجريت مؤخرًا في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وسيواجه الأهلي نظيره الألمنيوم، فيما سيواجه الزمالك نظيره بروكسي.

بينما سيواجه بيراميدز نظيره النصر القاهري، والواسطى مع فاركو، وبتروجيت مع البنك الأهلي، وجمهورية شبين مع المصري، وأبو قير مع الاتحاد، والبلدية مع الجونة، وبورفؤاد مع طلائع الجيش.

والقناة مع الإسماعيلي، ولافيينا مع سموحة، وبترول أسيوط مع فيوتشر، والنجوم مع إنبي، ومكادي مع سيراميكا، وزد مع الداخلية، والمقاولون العرب مع الترسانة.

مواعيد مباريات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر :

يوم الثلاثاء 28 مايو

سيراميكا كليوباترا × مكادي

زد × الداخلية

سموحة × لافيينا

يوم الأربعاء 29 مايو

المقاولون العرب × الترسانة

الأهلي × الألومنيوم

طلائع الجيش × بورفؤاد

يوم الخميس 30 مايو

المصري البورسعيدي × جمهورية شبين

الزمالك × بروكسي

الإسماعيلي × القناة

يوم الجمعة 13 مايو

بلدية المحلة × الجونة

البنك الأهلي بتروجيت

الإتحاد السكندري × أبو قير للأسمدة

بيراميدز × النصر

يوم السبت 1 يونيو

فاركو × الواسطى

فيوتشر × بترول أسيوط

إنبي × النجوم