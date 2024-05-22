اتحاد الكرة يصدم بيريرا بسبب مستحقات حكام المظاليم

طلب البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، خلال اجتماعه بلجنته كاملة مع جمال علام، رئيس الاتحاد لكرة القدم، بأهمية وسرعة صرف مستحقات حكام المظاليم المتأخرة لدى الاتحاد، خاصة بعد نهاية مسابقات الدرجات الأدنى.

ولكن جاء رد علام بأنه حال توافر أي ماليات داخل الاتحاد سيتم توجيهها لصالح مستحقات التحكيم في المقام الأول.

ويذكر أنه في وقت سابق تم الإعلان عن صرف مستحقات 6 أسابيع من مستحقات الحكام المتأخرة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الإفراج عن هذه المستحقات.

وسبق وأن حصل الحكام على مستحقات 4 أسابيع فقط، بدوريات القسم الثاني أ المحترفين، والقسم الثاني ب الممتاز ودوري القسم الثالث، والكرة النسائية.

ويذكر أنه للموسم الثاني على التوالي يعاني الحكام من تأخر صرف المستحقات لدى الاتحاد، وتأتي حجة الاتحاد بأنه لعدم توافر ماليات داخل الاتحاد مما يترتب عليه تأخر مستحقات الحكام.

حكام مباريات أولى مواجهات دور الترقي المؤهل للدوري الممتاز :

الترسانه × حرس الحدود

يدير اللقاء الدولي محمود البنا، حكما للساحة، ويعاونه كلا من محمد محمود لطفي، مساعد أول، هشام الدسوقي، مساعد ثاني، محمود وفا، حكما رابعا، ويقام اللقاء على ملعب نادي الترسانه، على ستاد حرس الحدود ، في إطار منافسات الجولة الأولى للدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز .

سبورتينج × منتخب السويس

ويدير مباراة سبورتنج ومنتخب السويس محمد سلامة حكم الساحة، ويعاونه كلا من الدولي سمير جمال، مساعد أول، وهاني خيري، مساعد ثاني، ومحمد العتباني حكما رابعا، على ستاد حرس الحدود ، في إطار منافسات الجولة الأولى للدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز.

وتقام الدورة الرباعية بنظام دوري من دورين، ويصعد الفريق صاحب المركز الأول إلى الدوري الممتاز، وفي حالة التساوي في النقاط يتم اللجوء أولا إلى المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، وقد يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة حال التساوي.

من ناحية أخرى طالب مسئولو أندية الترقى من اتحاد الكرة بضرورة حضور الجماهير لمباريات الدورة حتى يستفاد الأندية الجماهيرية من الحضور الجماهيري لمبارياتها أثناء الدورة .

وطالب مسئولو منتخب السويس والترسانة بضرورة عودة الجماهير للملاعب خاصة بعد موافقة الدولة على عودة الجماهير للملاعب بدورى نايل وهو ما يسهل الأمر على الجميع خلال الفترة المقبلة وسط النداءات القوية من المسئولين لإعادة الأمور لنصابها .