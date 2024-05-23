الخميس 23 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لجنة الحكام تطالب بمعسكرات لشهر يونيو المقبل

لجنة الحكام
لجنة الحكام

طالبت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، من مجلس إدارة الاتحاد لكرة القدم برئاسة جمال علام، بإقامة معسكر لحكام الدوري الممتاز خلال فترة التوقف الدولي بشهر يونيو المقبل.

 

ويأتي طلب اللجنة بإقامة المعسكر لحكام الدوري الممتاز إستغلالا لفترة التوقف الدولي، وذلك لحكام الدوري الممتاز للساحة والمساعدين وحكام تقنية الڤيديو.

ولكن لم يبدى مجلس إدارة الاتحاد الموافقة أو الرفض على إقامة المعسكر حتى اللحظة.

ويذكر أنه في وقت سابق تم عمل معسكرين لحكام الدوري الممتاز آخرها بشهر فبراير الماضي، ومن وقتها لم يتم عمل أي معسكرات.

 

ويدير لجنة الحكام الرئيسية البرتغالي فيتور بيريرا، رئيسا للجنة، ويعاونه محمد فاروق، نائبا للرئيس، وحمدي القاضي، أحمد ساهر، سعيد عبدالغفار، أحمد الجارحي، مهند دبا، أعضاء اللجنة الرئيسية، محمد أبو خاطر، معد اللياقة البدنية، ووائل الصباغ، المستشار القانوني للجنة.

 

ومن جانبه، طلب البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، خلال اجتماعه بلجنته كاملة مع جمال علام، رئيس الاتحاد لكرة القدم، بأهمية وسرعة صرف مستحقات حكام المظاليم المتأخرة لدى الاتحاد، خاصة بعد نهاية مسابقات الدرجات الأدنى.

ولكن جاء رد علام بأنه حال توافر أي ماليات داخل الاتحاد سيتم توجيهها لصالح مستحقات التحكيم في المقام الأول.

 

ويذكر أنه في وقت سابق تم الإعلان عن صرف مستحقات 6 أسابيع من مستحقات الحكام المتأخرة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الإفراج عن هذه المستحقات.

وسبق وأن حصل الحكام على مستحقات 4 أسابيع فقط، بدوريات القسم الثاني أ المحترفين، والقسم الثاني ب الممتاز ودوري القسم الثالث، والكرة النسائية.

ويذكر أنه للموسم الثاني على التوالي يعاني الحكام من تأخر صرف المستحقات لدى الاتحاد، وتأتي حجة الاتحاد بأنه لعدم توافر ماليات داخل الاتحاد مما يترتب عليه تأخر مستحقات الحكام.

 

txt

المنصورة يبحث عن مدرب خلفاً لـ"الدومانى"

txt

اتحاد الكرة يصدم بيريرا بسبب مستحقات حكام المظاليم

txt

تعرف على حكام أولى جولات الترقي المؤهل للدوري الممتاز

txt

اليوم.. الترسانة يصطدم بحرس الحدود وسبورتنج في مواجهة منتخب السويس بدورة الترقي

txt

جهورية شبين يواصل استعداداته لمواجهة المصري

txt

كهرباء الإسماعيلية يُجدد الثقة في "الكناني"

txt

لافيينا يهاجم اتحاد الكرة بسبب ملعب حرس الحدود

txt

أسوان يبحث عن مدرب يقود الفريق فى دوري المحترفين

txt

العمل مستمر.. لافيينا يستعد لمواجهة سموحة بالكأس

txt

الدوماني يرحل عن المنصورة بعد التأهل لدوري المحترفين

 

مواد متعلقة

المنصورة يبحث عن مدرب خلفاً لـ"الدومانى"

اتحاد الكرة يصدم بيريرا بسبب مستحقات حكام المظاليم

تعرف على حكام أولى جولات الترقي المؤهل للدوري الممتاز

اليوم.. الترسانة يصطدم بحرس الحدود وسبورتنج في مواجهة منتخب السويس بدورة الترقي

جهورية شبين يواصل استعداداته لمواجهة المصري

كهرباء الإسماعيلية يُجدد الثقة في "الكناني"

لافيينا يهاجم اتحاد الكرة بسبب ملعب حرس الحدود

أسوان يبحث عن مدرب يقود الفريق فى دوري المحترفين

الجريدة الورقية