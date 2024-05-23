لافيينا يستعد لمواجهة سموحة في كأس مصر

يواصل فريق لافيينا استعداداته لمباراته مع سموحة في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر والتي ستقام باستاد الاسكندرية يوم الثلاثاء 28 من مايو الجاري.

ويسعى الفريق لتقديم عرض قوي وأمل الصعود لدور الـ 16 للبطولة، ويسعي اليه بكل قوة ويريد تكرار مافعله النادي عندما كان يحمل اسم الاسيوطي وفي دور ال32 نجح في اقصاء الأهلي والفوز عليه بهدف وصعد لدور الـ 16.

وطالب محمود الأسيوطي رئيس مجلس الادارة ومؤسس ومالك النادي، من اللاعبين اللعب بأرياحية دون مهابة اسم سموحة متمنيا لهم التوفيق والفوز بالمباراة.

يضم فريق لافيينا يضم نخبة من اللاعبين المتميزين والقادرين علي تحقيق نتيجة وأبرز اللاعبين : كاميني والحلواني وهشام نيمار وحازم أبو سنة وأديدا مولا وأحمد سكولز وأوين وشيفو وعمر عسلية ويوسف فهيد وقاسم ربيع وعمرو بركات ومزيكة وكريم علاء وعبودة ومحمد اشرف واحمد سعد ومحمد اسامة ونادر قمر ورضا الويشي وعلاء سلامة ومحمد ابراهيم وبقية لاعبي الفريق.

ومن جانبه، رحَّب عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بأي نادٍ يوافق على خوض منافسات كأس مصر بدون لاعبيه الدوليين، مؤكدًا أن إلغاء المسابقة مجرد شائعات.

ونفى عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف العام على المسابقات، الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا بشأن اتجاه النية لإلغاء مسابقة كأس مصر للموسم الحالي.

وأضاف عامر حسين، أن دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر سيقام في موعده المحدد، وتم تأجيل مباريات أي نادٍ يشارك منه لاعبان أو أكثر بصفوف منتخب مصر.

وكانت قرعة منافسات هذا الدور قد أُجريت مؤخرًا في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وسيواجه الأهلي نظيره الألمنيوم، فيما سيواجه الزمالك نظيره بروكسي.

بينما سيواجه بيراميدز نظيره النصر القاهري، والواسطى مع فاركو، وبتروجيت مع البنك الأهلي، وجمهورية شبين مع المصري، وأبو قير مع الاتحاد، والبلدية مع الجونة، وبورفؤاد مع طلائع الجيش.

والقناة مع الإسماعيلي، ولافيينا مع سموحة، وبترول أسيوط مع فيوتشر، والنجوم مع إنبي، ومكادي مع سيراميكا، وزد مع الداخلية، والمقاولون العرب مع الترسانة.

مواعيد مباريات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر :

يوم الثلاثاء 28 مايو

سيراميكا كليوباترا × مكادي

زد × الداخلية

سموحة × لافيينا

يوم الأربعاء 29 مايو

المقاولون العرب × الترسانة

الأهلي × الألومنيوم

طلائع الجيش × بورفؤاد

يوم الخميس 30 مايو

المصري البورسعيدي × جمهورية شبين

الزمالك × بروكسي

الإسماعيلي × القناة

يوم الجمعة 31 مايو

بلدية المحلة × الجونة

البنك الأهلي بتروجيت

الإتحاد السكندري × أبو قير للأسمدة

بيراميدز × النصر

يوم السبت 1 يونيو

فاركو × الواسطى

فيوتشر × بترول أسيوط

إنبي × النجوم