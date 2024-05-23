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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الشبان المسلمين بأسيوط يجدد الثقة في الأجهزة الفنية لفرق الكرة

محمد الصحفي
محمد الصحفي

جدد مجلس ادارة نادي الشبان المسلمين بأسيوط برئاسة النائب محمد الصحفي الثقة في الأجهزة الفنية لكرة القدم والتي ستقود الفرق الموسم المقبل.

ويضم الجهاز الفني للفريق الأول: أحمد عبد الحميد مشرف عام وحمدي عبد الحليم مدرب عام وحسام الدين كريم مدرب وعادل علي مدرب حراس مرمي ورضا عبد الله عثمان رئيس جهاز الكرةوأحمد علي زرزور مدير كرة ومصطفي ممدوح أخصائي علاج طبيعي وأحمد الأمير ورأفت عبد الهادي ( مديران اداريان ) للفريق الأول وقطاع الناشئين وفتحي محمد علي اداري الفريق الأول.

تم تجديد الثقة في قطاع الناشئين الذي يضم كل من : سامح فؤاد محمد مدربا لفريق مواليد 2010  وحمادة صلاح مدربا لفريق 2003 وحمدي عبد الحليم مدربا لفريق 2005 وحسام صلاح مدربا لفريق 2007 وبالنسبة لفرق البراعم : عيسي شلقامي  مدربا لفريق 2011 ووليد أشرف مدربا لفريقي مواليد 2012 و2014 وأبو العيون عبد القوي مدربا لمواليد 2013.

 

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الجريدة الورقية