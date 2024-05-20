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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شاهيناز العقاد تدعم السينما والمواهب للسنة السادسة في مهرجان كان السينمائي الدولي

مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي

للسنة السادسة تشارك المنتجة شاهيناز العقاد في مجموعة من الفعاليات في الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي من بينها حلقة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "الأردن: دراسة حالة في النمو المستدام" والتي نظمتها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بالتعاون مع مركز السينما العربية وسوق الأفلام بمهرجان كان.

 

مهرجان كان السينمائي

شارك في الجلسة كل من مهند البكري المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، والنجمة الأردنية صبا مبارك، والمنتجة الأردنية رولا ناصر، والمخرج الأردني باسل غندور، والمنتجة المصرية شاهيناز العقاد، والمنتج الدنماركي جاكوب جاريك. وتناقش الحلقة كيف تحولت صناعة السينما الأردنية إلى نموذج عالمي لكيفية بناء بنية تحتية محلية لسرد القصص ولتحقيق نجاح مستدام على المدى الطويل. وأدار الحلقة نيك فيفاريلي من مجلة فارايتي.

 

مهرجان كان السينمائي

 فيلم إنشالله ولد

يذكر أن فيلم إنشالله ولد الذي شاركت شاهيناز في إنتاجه نافس على جوائز النقاد للأفلام العربية حيث رشح لست جوائز  هي جائزة أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل سيناريو، وأفضل ممثلة، وأفضل تصوير سينمائي، وأفضل مونتاج، وفاز منها بجائزتي أفضل ممثلة لبطلته منى حوا، وجائزة أفضل تصوير سينمائي لكانيمى أونوياما. كان فيلم إنشالله ولد قد شهد عرضه العالمي الأول في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي حيث فاز بجائزتين هما جائزة جان فاونديشن وجائزة ريل دور، ثم واصل جولته في المهرجانات الدولية حيث شارك في حوالي 30 مهرجانًا دوليًا وحصد 14 جائزة.

 

المنتجة شاهيناز العقاد

نجحت شاهيناز في دعم السينما والمواهب من خلال Lagoonie Film Production في المشاركة بإنتاج عدد من الأفلام الناجحة والحاصلة على جوائز من مهرجانات دولية من بينها فيلم ريش للمخرج عمر الزهيري الفائز بجائزة أسبوع النقاد بمهرجان كان، والفيلم الأردني الحارة للمخرج باسل غندور، وفيلم علم للمخرج الفلسطيني فراس خوري والذي فاز بجائزة الهرم الذهبي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. كما شاركت في إنتاج عدد من الأفلام الناجحة جماهيريًا أحدثها فيلم أنف وثلاث عيون بطولة ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، وفيلم الرحلة 404 للنجمة منى زكي ومن إخراج هاني خليفة.

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الجريدة الورقية