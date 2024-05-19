هنادي مهنا تساند الزمالك بتيشيرت النادي داخل استاد القاهرة (صور)

تواجدت الفنانة هنادي مهنا في مدرجات استاد القاهرة، داعمة نادي الزمالك في مواجهة نهضة بركان المغربي، وتداولت صورها مواقع التواصل الإجتماعي، ليشيد جمهورها بروحها الرياضية وتعلقها بالنادي.

وظهرت هنادي مهنا بإطلالة كاجوال جذابة، مرتدية بنطال جينز ونسقت عليه تيشيرت الزمالك الشهير، باللون الأبيض والأحمر، وتركت خصلاتها تتدلى على كتفيها بشكل مرتب وناعم.

الفنانة هنادي مهنا

هنادي مهنا عروسة البحر في جرز المالديف

وتحرص الفنانة هنادي مهنا على مشاركة متابعيها أحدث اللقطات، فنشرت في السايق صورة أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية وسط الطبيعة الخلابة في جزر المالديف، مرتدية فستان صيفي فضفاض بدرجات البني، مكشوف الصدر، ونسقت عليه قميص أبيض طويل، مما أضاف لمسة أنثوية جذابة.

وتزينت بمجوهرات مختلفة، فإكتفت بأقراط طويلة شكل أوراق النخيل، وإسورة وساعة في أحد اليدين، بالإضافة لخاتم مرصع بالألماس، ولم تلبس حذاء، فظهرت حافية القدمين.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت هنادي مهنا تصفيفة شعر مميزة، فتركت خصلاتها تتدلى على ظهرها بشكل بسيط يتطاير على كتفيها، وزينته بسكارف منقوشة بألوان مبهجة كالفوشيا والأصفر والأحمر.

ووضعت هنادي مهنا مكياج ناعم، فإعتمدت البلاشر البني؛ لتحدد ملامحها، ووضعت ماسكرا سوداء مع ظلال عين باللون البني الفاتح؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه وردي ناعم وهادىء.

هنادي مهنا فتاة شعبية في "عتبات البهجة "

وكانت هنادي مهنا شاركت في مسلسل عتبات البهجة في السباق الرمضاني 2024، وتحسد فيه دور فتاة تعيش في حى شعبى وتظهر متردية الحجاب، وهو من بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

أحدث أفلام هنادي مهنا

وعرض لهنادي مهنا مؤخراً فى السينمات فيلم "أنا وابن خالتي" بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادى مهنى، ميمى جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، الإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح.

وقدمت هنادي مهنا فى رمضات الماضى مسلسل "كشف مستعجل"من 15 حلقة، من بطولة محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.