مي سليم تروج للأغنية الدعائية لـ فيلم بنقدر ظروفك "يا ترى ليه"

روجت النجمة مي سليم عن الأغنية الدعائية لـ فيلم بنقدر ظروفك، والتي تحمل عنوان "يا ترى ليه"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت مي سليم أغنية "يا ترى لية" عبر موقع "إنستجرام" قائلة: "أغنية فيلم (بنقدر ظروفك) يا ترى ليه، في جميع دور العرض يوم 22 مايو".

فيلم بنقدر ظروفك

تفاصيل أغنية يا ترى ليه

أغنية "يا ترى ليه" من غناء أحمد الفيشاوي، ومي سليم، ونسرين طافش، ألحان وتوزيع طاهر طاهر، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، إنتاج سمير النيل شركة كولومبيا برودكشن للإنتاج الفني.

فيلم بنقدر ظروفك

فيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، يوسف الأسدي، يوسف وائل نور، من إخراج أيمن مكرم، تأليف سمير النيل، إنتاج شركة كولومبيا برودكشن للإنتاج الفني، مشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين.