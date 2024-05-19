"الصديق والسند".. راغب علامة يهنىء نجلة لعيد ميلاده

احتفل الفنان راغب علامة بعيد ميلاد نجله خالد، حيث نشر بعض اللقطات التي جمعتهما ببعض منذ طفولته، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

راغب علامة ونجله خالد

علق راغب علامة على الصور ، قائلا: "كل سنة وانت طيب حبيبي خالد كل يوم بمر بشوف فيك الصديق والسند أنت مش بس ابني أنت رفيقي وأنا فخور بكل إنجازاتك".

موعد حفل راغب علامة في لبنان

يستعد النجم راغب علامة لإحياء حفلاً غنائيًا في لبنان يوم 17 يونيو بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يقدم راغب علامة باقة مميزة من أغانيه، ومن أشهر أغانى السوبر ستار راغب علامة "نسينى الدنيا، مغرم يا ليل، آسف حبيبتى، توأم روحى، طب ليه، بنساك، التقيل تقيل".

وكان قد طرح النجم راغب علامة مؤخرًا، أغنية بعنوان "التقيل تقيل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة، والكليب من إخراج زينة مكى.

وكان أححيي النجم راغب علامة، خامس حفلات جولته الغنائية في أمريكا، بمدينة بوسطن، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك بعد تألقه في حفله الأول في نيويورك، والثاني في دنفر، والثالث في كليفلاند، والرابع في ميامي.

ونعي النجم راغب علامة الأمير والشاعر السعودي بدر بن عبد المحسن الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر 75 عامًا.

وكتب راغب علامة عبر حسابه على تويتر: "الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن صاحب الأخلاق العظيمة والمحبة الكبيرة وتواضع العظماء، سقط عن صهوة جواده، خسارة كبيرة للفن والشعر وللإنسان العربي، تعازينا الحارة للسعودية والعائلة والأهل والأصحاب، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله".

وكان أحيي النجم راغب علامة، رابع حفلات جولته الغنائية في أمريكا، أمس 3 مايو إحدى مدن ولاية فلوريدا.

ومن المقرر أن يقدم راغب علامة خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك بعد تألقه في حفله الأول في نيويورك، والثاني في دنفر، والثالث في كليفلاند.

وكان حقق النجم راغب علامة، نجاحًا مؤخرًا من خلال طرح أغنية "في كتير حلوين" التي طرحها باللهجة المصرية، وهى من كلمات عصام شعبان، والحان عبد سليم، وتوزيع حمدى المهيري.

وكان اختتم النجم اللبنانى راغب علامة جولته الغنائية فى أمريكا بنيويورك 16 سبتمبر، وذلك بعد نجاح حفله الأول في واشنطن والثانى في ديترويت، والذى حضرهما عدد كبير من جمهوره من مختلف الجنسيات.