أفلام عيد الأضحى 2024.. أجواء تمزج بين الكوميدي والدراما والأكشن

تفصلنا أيام قليلة عن موسم عيد الأضحى 2024، لذلك يبحث الكثير من الجمهور على قائمة الأفلام التي من المقرر أن تنطلق الفترة القادمة، وينتظرها الجميع بشغف حول الأعمال المفضلة لديهم، كما تميزت الأعمال السينمائية بالتنوع والأختلاف في القصص المطروحة خلال الموسم المقبل مابين الأكشن والكوميدي والدراما.

فيلم فرقة الموت

فيلم فرقة الموت

ويخوض النجم أحمد عز، أيضا في موسم عيد الأضحى 2024، بعمل ثاني وهو فيلم "فرقة الموت"، من بطولة عدد من نجوم الفن أبرزهم: آسر ياسين ومنة شلبي وأمينة خليل وبيومي فؤاد وعصام عمر وتأليف صلاح الجهيني وإنتاج آلاء لاشين وهشام عبد الخالق الماسة وإخراج أحمد علاء.

فيلم عصابة المكس

ويعرض فيلم "عصابة المكس"، بطولة النجم أحمد فهمي، في موسم أفلام عيد الأضحى 2024، : الفيلم بطولة كل من: روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج حسام سليمان.

فيلم عصابة المكس

فيلم أهل الكهف

قرر صناع فيلم "أهل الكهف" عرضه في دور العرض السينمائية في صيف عام 2024، مما قد يكون من المحتمل أن يطرح ضمن قائمة أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي 2024 لينافس في شباك التذاكر على المراكز الأولى في قائمة الإيرادات.

فيلم أهل الكهف

أبطال فيلم أهل الكهف

ويشارك في بطولة فيلم أهل الكهف كل من: خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، وغيرهم، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

فيلم اللعب مع العيال

كما يشارك ضمن قائمة أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي 2024 فيلم "اللعب مع العيال"، وذلك وفقًا لما أعلنه بطل الفيلم الفنان محمد إمام عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي.

فيلم اللعب مع العيال

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، ويزو، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، وغيرهم، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة.

فيلم ولاد رزق 3

ويعرض فيلم "ولاد رزق 3"، بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، ويشارك في بطولة الفليم مجموعة من النجوم أبرزهم: آسر ياسين، كريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، ماجد الكدواني، أسماء جلال، والفيلم تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

فيلم ولاد رزق 3

فيلم ري ستارت

ويشارك أيضا الفنان تامر حسني، في موسم عيد الأضحى 2024، بفيلم "ري ستارت" بمشاركة هنا الزاهد، الفيلم يضم في بطولته عددا من النجوم أبرزهم: باسم سمرة، الفنانة هنا الزاهد، الفنان محمد ثروت، وغيرهم.