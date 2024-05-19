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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل "حق عرب" ينطلق من جديد| مواعيد عرضه والقنوات الناقلة

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

تطرح قناة "الحياة"، ابتداء من يوم السبت المقبل 25 مايو، مسلسل "حق عرب" للنجم أحمد العوضي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في رمضان الماضي وتصدره قوائم الأعلى مشاهدة.

 

يذاع المسلسل في تمام الساعة التاسعة مساءً، وهو من بطولة أحمد العوضي ورياض الخولي ودينا فؤاد ووفاء عامر ووليد فواز وكارولين عزمي ومجموعة كبيرة من النجوم، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.

مسلسل حق عرب

قصة مسلسل حق عرب 

تدور أحداث العمل حول (عرب)، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث في إطار من الأكشن والتشويق.

 

قصة مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب دراما اجتماعية شعبية ممتزجة بالتشويق والأكشن والمغامرات، في منطقة الدرب الأحمر، وتم تصوير المسلسل في عدة أماكن شعبية من بينها شارع المعز، إذ التف الجمهور حول أحمد العوضي حبًا له.

مسلسل حق عرب

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة المسلسل إلي جانب أحمد العوضي، كل من رياض الخولي، وفاء عامر، وفاء مكي، سلوي عثمان، وليد فواز، تامر شلتوت، كارولين عزمي، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

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