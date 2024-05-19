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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مي سليم تعلن عن موعد طرح فيلم "بنقدر ظروفك" في دول الخليج

فيلم بنقدر ظروفك
فيلم بنقدر ظروفك

نشرت الفنانة مي سليم بوستر أحدث أفلامها السينمائية "بنقدر ظروفك" والذى من المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية المصرية يوم ٢٢ مايو ، وفى دول  الخليج ٢٣ مايو. 

 

شاركت مي سليم جمهورها ومتابعيها فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،  قائلة: "استنونا في فيلم بنقدر ظروفك يوم 23 مايو بجميع دول الخليج يا رب الفيلم يعجبكوا".

 

ويستعد أبطال فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي، لينضم للأفلام المنافسة في دور العرض السينمائي الأربعاء الموافق 22 مايو، للمنافسة به في شباك التذاكر.

فيلم بنقدر ظروفك

قصة فيلم بنقدر ظروفك

تدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.

 

أبطال فيلم بنقدر ظروفك

فيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

فيلم بنقدر ظروفك

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج.

 

كما شاركت في مسلسل" سر إلهي" بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

فيلم بنقدر ظروفك
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