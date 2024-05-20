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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إمبراطورية ميم| ينطلق من جديد بعد نجاحه المميز.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

تطلق قناة CBC بدءًا من الأحد المقبل 26 مايو مسلسل "امبراطورية ميم"، وذلك في تمام الساعة 8 مساء على قناة CBC العامة، فيما يعرض في تمام 11 مساء على CBC دراما، ويأتي عرض المسلسل بعد حالة النجاح التي حققها خلال موسم الدراما الرمضانية 2024.

 مسلسل إمبراطورية ميم 

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم 

مسلسل إمبراطورية ميم مأخوذ عن قصة بنفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي، حول "مختار" الذي يتولى رعاية أبناءه الـ6 بعد وفاة زوجته، ويواجه صعوبات مع أبنائه على الصعيد العائلي، ويسعى لحل المشاكل المالية في شركته، فيما تتصاعد الأحداث بشكل مشوق.

 مسلسل إمبراطورية ميم 

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم 

المسلسل من بطولة النجم خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبدالعزيز، وهاجر السراج، وسلاف فواخرجي، ونورهان منصور، وآدم وهدان، وإلهام صفي الدين، ومنى أحمد زاهر، ومن إخراج محمد سلامة وقصة إحسان عبدالقدوس ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك.

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الجريدة الورقية