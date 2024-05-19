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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم Godzilla x Kong يتخطى الـ 10 مليون جنيه بالسينمات

فيلم Godzilla x
فيلم Godzilla x Kong

حصد فيلم الفانتازيا والحركة Godzilla x Kong: The New Empire إيرادات بلغت 10 مليونًا و 087 ألف 662 جنيه منذ طرحه بالسينمات المصرية.

 

أبطال فيلم Godzilla x Kong 

فيلم Godzilla vs. Kong الأخير الذي عرض في عام 2021، من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوجوري وإيزا جونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.

 

 

 فيلم Godzilla x Kong 

أحداث فيلم Godzilla x Kong 

ويدور فيلم Godzilla x Kong: The New Empire حول تصادم اثنين من العمالقة القدماء، جودزيلا وكونج، في معركة ملحمية بينما يكشف البشر عن أصولهم المتشابكة وارتباطهم بألغاز جزيرة الجمجمة.

 

تفاصيل فيلم godzilla x kong 

وفيلم godzilla x kong the new empire، هو عمل مليء بالمغامرات والأكشن، وكانت شركة "Warner Bros" نشرت الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وأظهر الإعلان صراع جديد ما بين الغوريلا "كونج" التي خرجت من باطن الأرض أمام سفح أهرامات الجيزة، و"جودزيلا" وهم يتعاونان سويًا لمواجهة خطر تهديد بقائهما.

 

وكشفت الصفحة الرسمية لسينمات "IMAX" عن عرضها فيلم godzilla x kong the new empire، إذ نشرت بوستر الفيلم، مؤكّدة أنَّه سيعرض بدور العرض السينمائي في مصر يوم 17 أبريل المقبل.

 

جدير بالذكر أنَّ الفيلم العالمي godzilla x kong the new empire، هو الجزء الثاني لفيلم "Godzilla vs Kong" الذي طُرح عام 2021، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، إذ بلغت إيراداته 470 مليون دولار حينها.

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