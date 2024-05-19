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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

وائل كفوري| أغنية "لآخر دقة" تكسر حاجز الـ مليون مشاهدة

وائل كفوري
وائل كفوري

حصد الفنان وائل كفوري بأحدث أغانيه "لآخر دقة"، أكثر من مليون مشاهدة، خلال يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وائل كفوري

تفاصيل أغنية وائل كفوري لآخر دقة 

أغنية لآخر دقة من كلمات وألحان رامي شلهوب، توزيع جمال ياسين، وتقول كلماتها "بنسى كل الأسامي بنسى شوارع وقلوب الا اسمك بقلبي بيضلو جوا محفوظ ومكتوب بنسى كل الأسامي بنسى شوارع وقلوب الا اسمك بقلبي بيضلو جوا محفوظ ومكتوب على كل دقة من قلبي بحبك لآخر دقة وبشوف جوا بعيونك دنيي فيها ببقى بنسى كل الأسامي بنسى شوارع وقلوب الا اسمك بقلبي بيضل جوا محفوظ ومكتوب إلك بفَتِّح عينيي وعلى صورة وجك بنام كل لحظة عنا ذكرى لبكرا انت انا والايام إلك بفَتِّح عينيي وعلى صورة وجك بنام كل لحظة عنا ذكرى لبكرا انت وانا ومكتوب على كل دقة من قلبي بحبك لآخر دقة وبشوف جوا بعيونك دنيي فيها ببقى".

أغنية وائل كفوري الوقت هدية

كان قد طرح وائل كفوري حديثًا أغنية “ألوقت هدية”، التي حققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات رامي شلهوب، ألحان جمال ياسين، وتقول كلماتها “يا وقت اللي عم يمرق على مهلك روق شوي عشت وشفت كل البشر حافظهن كرجة ميّ غير البشر كلهن هي في شعور جديد عليي نظرتها ضحكتها علّموني الوقت هدية من نظرة صرت الناس من عيونها بعرف سرها واللي جوا بقلوبن مش متل اللي مبيّن برّا شفت بقلبها يلّي ما شفته قبلها بالمرة هيّي غيرهن كلهن هيّي في شعور جديد عليّي نظرتها ضحكتها علّموني الوقت هدية”.

 

أغنية وائل كفوري  حالف عالحب 

أغنية “حالف ع الحب” التي سجلت أكثر من 9 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "قلبي شو عملتيلي فيه تا هالقدي بيحبك بعلمي كان حالف عالحب صار عم يحلف بـ حبك وصاير ما بيجيني نوم قبل ما احكيكي ومعلق من اول يوم بكل شي فيكي الضحكة اللي بتضحكيها والكلمة اللي بتحكيها بعشقها لأنّا بصوتك يقبرني كل شي بتحكيه عندك هضامة الطفلة البعدا بأول حكياتا من نظرة قلبي بتخطفلي وبتجنني بحركاتا

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