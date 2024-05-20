جهورية شبين يواصل استعداداته لمواجهة المصري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جهورية شبين، تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي، والمقرر لها يوم 30 مايو الجارى في دور الـ32 لبطولة كأس مصر .

تدريبات جهورية شبين

تدريبات جهورية شبين

ويأمل المدير الفني للفريق لإشراك بعض اللاعبين والظهور بشكل جيد أمام إحدى فرق الدورى من أجل مواصلة المشوار والتقدم خطوة في الكأس .

تدريبات جهورية شبين

وكان فريق جهورية شبين اختتم مبارياته في دوري المحترفين أمام فريق أسوان، وانتهت بفوزالأخير بهدفين مقابل هدف بختام الموسم الحالي.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق اسوان بهدف دون رد سجل أهداف أسوان كلا من محمد ناجي جدو في الدقيقة 16، وفي الشوط الثاني أضاف محمد اسامة الهدف الثاني في الدقيقة 5، وشهدت الدقيقة 15 هدف جمهورية شبين الوحيد عن طريق اللاعب حمودي شتا.

من ناحية أخرى، شهدت قرعة دور الـ32 للكأس وقوع الأهلي مع الألمونيوم، والزمالك مع بروكسي، بينما تشهد المنافسات ديربي القال الذي يجمع ممثل الإسماعيلية بين الإسماعيلي والقناة، بينما تقام مواجهة سكندرية بحتة بين الاتحاد السكندري وأبو قير للأسمدة، وتشهد القرعة مواجهتين بين فريقين من الدوري الممتاز، عندما يلتقي زد مع الداخلية، وبلدية المحلة مع الجونة.

بينما أسفرت القرعة عن المواجهات التالية :

الأهلي × الألومنيوم

فاركو × الواسطى

البنك الأهلي × بتروجيت

المصري × الجمهورية بشبين الكوم

بيراميدز × النصر

الاتحاد السكندري × أبو قير للأسمدة

المقاولون العرب × الترسانة

بلدية المحلة × الجونة

الزمالك × بروكسي

طلائع الجيش × بورفؤاد

الاسماعيلي × القناة

سموحة × لافيينا

مودرن فيوتشر × بترول أسيوط

إنبي × النجوم

سيراميكا × مكادي

زد × الداخلية