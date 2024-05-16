عودة أسود الأرض بالقاضية.. سر عرض "ولاد رزق 3"بالسينمات قبل عيد الأضحى

انتهى صناع ونجوم فيلم "ولاد رزق 3 _ القاضية" من تصوير آخر مشاهد العمل المقرر طرحه في عيد الأضحى المقبل، وذلك بعد مرور 7 شهور من بداية التصوير بين السعودية ومصر.

فيلم ولاد رزق 3



موعد عرض فيلم ولاد رزق 3

كما أن موعد عرض فيلم ولاد رزق 3 من المقرر طرحه يوم 13 يونيو المقبل في السينمات المصرية، قبل أيام قليلة من بداية سباق أفلام عيد الأضحي2024 في 16 يونيو.

فيلم ولاد رزق 3

سر طرح فيلم ولاد رزق 3 قبل عيد الأضحى

بالرغم من مشاركة فيلم ولاد رزق 3 _القاضية موسم عيد الأضحى السينمائي، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم فضلت طرح الفيلم في 13 يونيو المقبل قبل أيام من بداية الموسم السينمائي في 16 يونيو، والتي تعتبر حيلة تسويقية تمكن الفيلم من تحقيق نسبة أكبر من الإيرادات قبل بداية المنافسة على عيدية الجمهور.

حقق الجزء الأول من فيلم "ولاد رزق" نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر وذلك بعدما عرض عام 2015 وحصد إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، وفي عام 2019 تم تقديم الجزء الثاني من الفيلم، وحمل عنوان فرعي "عودة أسود الأرض" وحظى الفيلم إيرادات قياسية، تخطت حاجز الـ 100 مليون ويحتل المركز الثالث في قائمة أعلى الأفلام تحقيقاً للايرادات في تاريخ السينما المصرية بعد "كيرة والجن" الذى حقق 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" الذى حصد 104 ملايين جنيه.

فيلم ولاد رزق 3

أبطال فيلم "ولاد رزق 2"

فيلم "ولاد رزق 2" قام ببطولته بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم ومحمد ممدوح ونسرين أمين وندا موسى وسيد رجب، ومن نجوم الجزء الثانى خالد الصاوى وباسم سمرة وظهر في الجزء الثانى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.

فيلم ولاد رزق 3



أحداث فيلم ولاد رزق 3

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول سرقة أبطال العمل شيء ثمين من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.

فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية"، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.