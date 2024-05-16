أية سماحة راقصة استعراضية في مسلسل "السرداب"

كشفت الفنانة أية سماحة عن كواليس أحدث أعمالها الفنية مسلسل "السرداب" ، والذى من المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة .

تحدثت أية سماحة عن مسلسل "السرداب" بأنه عمل مختلف ويتكلم عن فترة الأربعينات ، والمسلسل مكون من 10 حلقات.

أية سماحة

كشفت أية سماحة عن طبيعة دورها فى المسلسل، أنها تجسد دور جديد ومختلف وهو دور راقصة إستعراضية ، لذلك تشجعت لخوض هذه التجربة ، ومن المقرر طرح المسلسل بعد الإنتهاء من تصويره الذى أوشك على الإنتهاء.

وشاركت أية سماحة صورة برفقة الفنان أحمد حاتم من كواليس مسلسل "السرداب"، قائلة: "زيزي وعمر أفندي".

أبطال مسلسل "السرداب"

وينتمي مسلسل "السرداب" إلي نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، رانيا يوسف ، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات قريبًا.

أية سماحة

من ناحية أخري، تنتظر أية سماحة خلال الفترة القادمة طرح مسلسل "باسورد" الذى من المقرر أن يعرض على إحدي المنصات الإلكترونية.

أبطال مسلسل "باسورد"

يشارك في مسلسل "باسورد" إلى جانب آية سماحة عدد من النجوم على رأسهم زوجها محمد السباعي، رانيا منصور وحازم إيهاب وجلا هشام وعزة بهاء، والمسلسل من إخراج أسامة عرابي ومن تأليف محمد مهران وندى عبد الحفيظ، ويعتبر المسلسل اجتماعي.

أية سماحة

تحدثت الفنانة آية سماحة مؤخراً، أنها متحمسة للغاية لمشاركتها فى فيلم “عالماشي” فالفيلم كوميدي وممتع، فالأهم لديها هو المشروع، فلقد قرأت السيناريو وأعجبت به بشدة ووافقت على الفيلم والكواليس كانت لذيذة وكوميدية، فكل فريق العمل متعاون جدا.

وكشفت عن دورها في الفيلم حيث تجسد شخصية مدربة جيم تجمعها قصة حب مع علي ربيع.

تفاصيل فيلم عالماشي

وكشف الفنان علي ربيع، إن الفيلم قصته ممتعة للغاية فهي تدور في إطار كوميدي فانتازي، حيث تبدأ أحداثه مع شاب يدعى هادي والذي يجسد شخصيته، يواجه أزمة صحية في حياته، تجبره على المشي دائما، بعدما يصاب بمرض نادر يجعله مجبر على الحركة والسير، وتبقى حياته في خطر شديد إذا توقف لـ لحظة.

تابع علي ربيع أن الجمهور سوف يرى كوميديا جديدة لم يقدمها من قبل من خلال الفيلم، والذي ستجعله من أهم أفلام عيد الفطر المبارك.

وأكد علي ربيع، إن التحضيرات للفيلم أخذت سنة بالكامل، والدور صعب لإنه يعتمد على الحركة طوال الوقت فكانوا يصورون حوالي ١٤ ساعة في اليوم وأكثر.

أكمل علي ربيع حديثه أن الشخصية صعبة ولها تحولات كثيرة كما أن التصوير كان مرهق للغاية ولكن الكواليس كوميدية مثل قصة الفيلم بالظبط.