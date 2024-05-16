عادل إمام.. لماذا فكر الزعيم في ضرب المخرج محمد خان؟

خلاف ناري بين الزعيم والمخرج محمد خان أستمر لسنوات طويلة وانتهي بقطع علاقته به إلي أبد الدهر حتى وفاة خان عام 2016، وذلك بسبب عدم نجاح فيلم "الحريف" في أغسطس عام 1984 بعدما أنطلق بشاشات العرض وحقق فشل غير متوقع للجميع، حيث انزعج معظم جمهور الزعيم لمشاهدته بعيداً عن الكوميديا، مما انعكس ذلك علي هبوط إيرادات الفيلم واصبح الوضع غير معتاد علي نجم الكوميديا عادل إمام، وكان ذلك سببا قوياً في قطع العلاقات بينهما نهائيا.

عادل إمام

كواليس فيلم الحريف



تربع عادل إمام الذي لُقب بالزعيم على عرش الكوميديا بأعماله المتنوعة، كما سيطر على إيرادات السينما واكتسح الساحة الفنية أعواما طويلة، لذلك غضب للغاية عندما لم يحقق فيلمه "الحريف" النجاح الذي أعتاد عليه، وذلك بعدما قرر المخرج محمد خان وعاطف الطيب وبشير الديك، إنتاج فيلم "الحريف"، وتم وضع خطة العمل بالكامل ليكون أحمد زكي بطلًا للعمل، وبسبب شخصية "محمد خان" التي اشتهرت بالتسلط والعند والسيطرة علي مجريات العمل لتكون كلمته هي الأولي والأخيرة داخل اللوكيشن بصفته مخرج العمل، قام بتغير أحمد زكي بـ عادل إمام، وذلك بعد أن استغني أحمد زكي عن شعره الطويل وشاربه، وذلك عكس راكور شخصيته في الفيلم.

كواليس فيلم الحريف

كواليس فيلم الحريف

كشف محمد خان عن اختياره للزعيم في "الحريف" قائلًا: "كان قرارنا نلجأ إلى عادل إمام ولو إن تسريحة عادل في الفيلم تؤرقني كل ما أشوف الفيلم.. لما وافق عادل ومضى العقد رحت لأحمد وكان ساكن أيامها في شقة مفروشة في مصر الجديدة، وأول ما دخلت عليه قلت له حمام «كما كنت أناديه» إحنا جبنا عادل إمام.. كان رد فعله كوول خالص وباركلنا ببرود ثم دخل الحمام؛ عشان يشتمني ومسمعش الشتيمة".

فيلم الحريف

سبب فشل فيلم الحريف

وأنطلق فيلم "الحريف" في أغسطس 1984 بدور العرض، لكنه لم يقابل بحفاوة جماهيرية كبيرة، حيث ألقى عادل إمام اللوم بفشل الفيلم على أسلوب المخرج محمد خان الفني الذي وصفه الزعيم حينها بالغريب على الشارع المصري ووصف الفيلم بالتجربة السيئة خاصة وانه كانت هناك تعديلات طلب إدخالها على الفيلم ورفضها المخرج محمد خان.

فيلم الحريف

عيد ميلاد الزعيم عادل إمام

ويحتفل الزعيم عادل إمام احتفل غداً الجمعة 17 مايو بعيد ميلاده الـ 84، فهو من مواليد 17 مايو عام 1940، فهو زعيم الفن الذى بدأ مسيرته فى عالم الفن عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962 بزغت موهبته رغم حصوله على أدوار صغيرة مثلما حدث فى مسرحية "أنا وهو وهى" عام 1962 فى دور دسوقى أفندى، بجوار النجم الراحل فؤاد المهندس.

عادل امام

على خشبة المسرح ثبت عادل إمام قدميه كنجم أول مع مسرحية "مدرسة المشاغبين" عام 1971، وقدم خلال مسيرته 11 مسرحية، منها "الواد سيد الشغال وشاهد ما شفش حاجة"، ولا يمكن نسيان تحقيقه رقماً قياسياً بمسرحية "بودى جارد" كأول مسرحية عربية يستمر عرضها لأحد عشر عاماً على التوالى.

وبالنسبة للمسلسلات التليفزيونية قدم أحلام الفتى الطائر عام 1978 ودموع فى عيون وقحة عام 1980 وانقطع عن الدراما لمدة 32 عاما ثم عاد فى 2012 وقدم 8 أعمال تليفزيونية عرضت فى شهر رمضان فى 8 أعوام متتالية بداية من مسلسل فرقة ناجى عطا الله وأخيرًا مسلسل فلانتينو فى رمضان 2019.

عادل امام

وفى السينما بدأت نجوميته مع فيلم لصوص لكن ظرفاء عام 1968 برفقة كل من النجم أحمد مظهر ومارى منيب، ثم انطلق ليقدم أكثر من 100 فيلم حققوا نجاحات مبهرة.