محمد ملك يكشف تفاصيل "الليلة حلوة"لـ روبي|ويعلن عن أعماله الصيفية المقبلة(خاص الوفد)

محمد ملك: تعاون جديد يجمع بيني وبين رامي جمال وجنات

أعرب المؤلف محمد مصطفى ملك، خلال تصريحات لـ"بوابة الوفد الإلكترونية" عن سعادته بتعاونه مع النجمة روبي في أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان "الليلة حلوة"، كما كشف عن كواليس الكليب وأعماله القادمة، والنجم الذي يرغب في تأليف أغنية له، مشيراً: الفترة القادمة تشهد انتعاشة فنية مليئة بمجموعة أعمال صيفية لنجوم عمالقة وأبرزهم: رامي جمال وجنات ومها فتوني.

محمد مصطفى ملك وروبي

أكد محمد مصطفى ملك في حديثه عن كواليس أغنية "الليلة حلوة"، قائلاً: " العمل مع النجمة روبي ممتع للغاية والكواليس تظهر مدى انسجام طاقم العمل مع بعضهم البعض لتقديم أغنية مميزة مليئة بالأجواء الصيفية المبهجة.

أغنية الليلة حلوة

أضاف محمد ملك في حديثه عن الفترة التي استهلاكها في تنفيذ الأغنية معلقاً: " الأغنية لحنها اتنفذ أولاً ثم قومت بكتابة الكلمات عليه، كما أن الأغنية منذ اللحظات الأولى وهي للنجمة روبي، لذلك قررنا تنفيذها سريعاً في حوالي ما يقرب من شهر، وذلك بعدما تحمست روبي لها وقررنا أن ننطلق دون إهدار للوقت.

أشار محمد ملك في حديثه عن تفاصيل الأغنية، قائلاً: " الأغنية من ألحان محمود أنور الذي شاركني في نجاحات كثيرة مؤخراً، وأبرزهم: أغنية كلها غيرانة للمطربة الكبيرة "شيرين عبدالوهاب"، وأغنية جيت متأخر للنجم "رامي جمال"، وأغنية اصحي للكلام " لتامر عاشور"، وكليب "الليلة حلوة" من توزيع عمرو الخضري".

محمد مصطفى ملك ورامي جمال

أوضح محمد ملك أعماله الفنية المقبلة، مؤكداً: " هناك كوكبة من الاغاني الصيفية الفترة القادمة وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور بمشاركة كلاً من "جنات ورامي جمال ومها فتوني".

محمد مصطفى ملك وجنات

كما أعلن محمد ملك عن مفاجأة قريبا وهو عمل يجمعه مع نجم كبير دون ذكر اسمه حالياً، وانهي حديثه عن النجم الذي يفضل أعمالها الصيفية ويتمني التأليف له هو المطرب "محمد حماقي".

كما حصدت أغنية الفنانة روبي الجديدة التي تحمل عنوان "الليلة حلوة" على تطبيق "يوتيوب"، نحو 513 ألف مشاهدة، منذ طرحها حتي الآن على قناتها على "يوتيوب"، كما طرحت على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية الليلة حلوة

أغنية الليلة حلوة لروبي

وأعلنت الفنانة روبي عن موعد طرح الأغنية على حسابتها الشخصية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعتبر أغنية الليلة حلوة التي طرحتها مؤخرًا من كلمات الشاعر محمد مصطفى ملاك وألحان محمود أنور وميكس وماستر عمرو الخضري وإخراج أحمد عبدالوهاب.