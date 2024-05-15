عادل إمام.. تفاصيل ليلة بكى فيها الزعيم (فيديو)

ليلة بكى فيها زعيم الوطن العربي وأسطورة الكوميديا بمقولة شهيرة له عن والدته "محدش حبنى قد أمى"، اختصر النجم عادل إمام الذي فاز بقلوب الجميع وحظى بقاعدة جماهيرية عريضة على مر الزمان والأجيال بأعماله الفنية المختلفة والمتنوعة والتي رسخت بأذهان محبيه حتي الآن، مفهوم الحب الكامل والإحتواء الأمثل فى حياته يتواجد داخل "والدته" التي كانت تربطها علاقة قوية به مليئة بكل معاني الود، كما أكد الزعيم بأنه لازال يعيش على هذا الحب ويشعر به، لحظات استثنائية شعر بها جمهوره الذي اعتاد على رؤية إبتسامة أيقونة "الضحك" التي لم تفارق وجهه وتبدلت بالحزن والشجن.

رسم الزعيم عادل إمام صورة مبسطة عن والدته فى حديثه خلال ظهوره بأحد البرامج التلفزيونية، قائلاً: "إنها كانت "أمية" لا تجيد القراءة والكتابة ولكن كان لديها حس ثقافى غريب وكانت شخصية قوية، مؤكداً أن علاقته بها كانت مميزة عن باقى أشقائه ووصفها بأنها "كانت بتعبد حاجة اسمها عادل".

تفاصيل ليلة وفاة والدة الزعيم عادل إمام

أضاف الزعيم فى حديثه عن الفراق معلقاً: "أنا لم أخشي الموت لأنه قضاء الله وقدره، لكنى تأثرت وحزنت كثيرا لفقدان أمى"، مضيفاً "بأنها كانت مريضة وكان نفسى تستريح من المرض، فتوفت، وأبلغونى بالتليفون خبر وفاتها، فذهبت صليت ركعتين ثم عدت إلى المستشفى ورفضت أكشف وجهها".

وكشف عادل إمام عن الدعوة التى كانت دائمًا تقولها له، مشيراً :"ربنا يحبب فيك خلقه"، وأكمل حديثه أنه انتقل مع أسرته للإسكندرية وهناك أستأجر والده شقة مكونة من غرفة واحدة ومرحاض بدون باب، إشارة منه على أنها كانت سيدة مخلصة وتحملت ظروف زوجها السيئة.

وتابع الزعيم أن والدته توفيت وهى تدعى لزوجته حيث كانت تعتنى بها وكانت تلازمها فى أيام مرضها، كما أضاف أنه بعد وفاة والدته بشهر ونصف شهر استيقظ فى الرابعة فجرا وجلس يبكى بشدة ووصف هذه المرة بأنها أكثر المرات التى بكى فيها بحرقة، وصمت الزعيم قليلا وبعدها قال "عشان أمى" وتابع "حسيت أن أنا فقدت أغلى وأكبر حب فى حياتى" وسالت الدموع من عينيه حزناً على فراقها.

عادل إمام

عادل إمام

عيد ميلاد الزعيم عادل إمام

ويحتفل الزعيم عادل إمام احتفل غداً الجمعة 17 مايو بعيد ميلاده الـ 84، فهو من مواليد 17 مايو عام 1940، فهو زعيم الفن الذى بدأ مسيرته فى عالم الفن عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962 بزغت موهبته رغم حصوله على أدوار صغيرة مثلما حدث فى مسرحية "أنا وهو وهى" عام 1962 فى دور دسوقى أفندى، بجوار النجم الراحل فؤاد المهندس.

عادل إمام ووالده

على خشبة المسرح ثبت عادل إمام قدميه كنجم أول مع مسرحية "مدرسة المشاغبين" عام 1971، وقدم خلال مسيرته 11 مسرحية، منها "الواد سيد الشغال وشاهد ما شفش حاجة"، ولا يمكن نسيان تحقيقه رقماً قياسياً بمسرحية "بودى جارد" كأول مسرحية عربية يستمر عرضها لأحد عشر عاماً على التوالى.

عادل إمام وأبنائه

عادل إمام

وبالنسبة للمسلسلات التليفزيونية قدم أحلام الفتى الطائر عام 1978 ودموع فى عيون وقحة عام 1980 وانقطع عن الدراما لمدة 32 عاما ثم عاد فى 2012 وقدم 8 أعمال تليفزيونية عرضت فى شهر رمضان فى 8 أعوام متتالية بداية من مسلسل فرقة ناجى عطا الله وأخيرًا مسلسل فلانتينو فى رمضان 2019.

عادل إمام

وفى السينما بدأت نجوميته مع فيلم لصوص لكن ظرفاء عام 1968 برفقة كل من النجم أحمد مظهر ومارى منيب، ثم انطلق ليقدم أكثر من 100 فيلم حققوا نجاحات مبهرة.